«На Украине нервничают»: удар «Орешником» взволновал украинцев

Фото: iStock/Silent_GOS
Украинцы нервничают после удара по Днепропетровску российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова передает CNN.
«Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», — сказал Кулеба.
Журналист также спросил у него, не опасается ли Киев, что администрация избранного президента США потребует от Украины отказа от территорий. Кулеба ответил, что киевские власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Он также отметил, что разговор надо начинать с того, на что Россия готова пойти ради мира, а не с того, что Украина «готова принять».
Ранее стало известно, что Украина разрешила иностранным журналистам посетить обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По данным Reuters, эксперты сейчас исследуют фрагменты.
Читайте также:
В Кремле раскрыли подробности о применении «Орешника»
Киеву предрекли изменения в помощи Запада после применения ракет «Орешник»
Медведев после применения Россией «Орешника» дал совет Европе
Элина Позднякова