Из-за мощного снегопада подмосковные энергетики работали в усиленном режиме

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Энергетики обеспечили стабильное электроснабжение в Подмосковье в условиях мощного снежного циклона. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
7 февраля на Подмосковье обрушился снежный циклон «Ольга», из-за которого на территории региона бушевала сильнейшая метель и ветер с порывами до 15-17 м/с.
Кроме этого, на дежурстве находились 303 бригад в составе 1198 человек и 363 единиц спецтехники, которые готовы были в любой момент к проведению возможных аварийно-восстановительных работ.
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«В непогоду специалисты «Россети Московский регион» смогли обеспечить устойчивое функционирование электросетевого комплекса на всей территории Подмосковья. С этой целью проводился непрерывный контроль работы оборудования подстанций и линий электропередачи. Также вовремя была проверена работа средств связи, телемеханики и телеизмерений. Подготовлен автотранспорт к работе в условиях интенсивного снегопада и низкой видимости на дорогах», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева