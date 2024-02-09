Из-за мощного снегопада подмосковные энергетики работали в усиленном режиме

"Доля доллара во внешнеторговых расчетах России до 13%, юаня - выросла до 34%."

"Смотрите, дай бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 1992 году, по-моему, доля стран "семерки" в мировой экономике составляла 47%, а в 2022 году она упал*а где-то, по-моему, до 30% с небольшим. Доля стран БРИКС в 1992 году составляла всего 16%, а сейчас она превышает уровень "семерки". И это не связано ни с какими событиями на Украине".





В ходе интервью Такеру Карлсону Владимир Путин отметил, что со стороны США было глупо сокращать расчёты с Россией в долларах. Урон насесен только экономике США.По словам Путина важнейшей валютой стал Китайский юань.Помимо этого Владимир Путин рассказал о доле стран БРИКС в мировой экономике.Напомним, американский журнал Такер Карлсон опубликован двух часовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. За встречу с Российским лидером Карлсон подвергся критике в США.