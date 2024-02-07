В Подмосковье произошло второе массовое ДТП из-за снегопада

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В Подмосковье из-за снегопада произошла вторая крупная авария. На трассе М-8 «Холмогоры» столкнулись 22 автомобиля, пострадали 4 человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.
«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино. В результате ДТП пострадали четыре человека, погибших нет. В настоящее время движение перекрыто», — сообщил собеседник издания.Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в массовой аварии с участием 29 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье пострадали 15 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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