Из-за политики Дональда Трампа в США начали толстеть белки
В национальных парках США возникла неожиданная проблема: белки начали стремительно набирать вес, а медведи всё чаще выходят к людям в поисках еды. Как сообщает CNN, сотрудники парков связывают это с сокращением штата Национальной парковой службы и ростом туристического потока.
После увольнения около тысячи сотрудников и отмены системы бронирования в некоторых парках количество посетителей увеличилось, тогда как персонала стало значительно меньше. Из-за нехватки работников рейнджерам приходится заниматься уборкой мусора и обслуживанием территории вместо контроля за соблюдением природоохранных правил.
По словам сотрудников парков, туристы всё чаще оставляют после себя пищу или намеренно подкармливают животных. В результате белки привыкают к высококалорийной еде и заметно прибавляют в весе, а медведи начинают искать пищу рядом с людьми.
«Белки толстеют. Боже, мимо пробежала белка с багетом», — с иронией рассказала соучредитель туристической компании Echo Adventure Cooperative Элизабет Бартон.Специалисты предупреждают, что подобное поведение опасно не только для животных, но и для посетителей. Некоторые медведи, привыкшие искать еду возле людей, начали представлять угрозу, и отдельных особей уже пришлось усыпить.
Ситуацию также усугубляет нехватка финансирования. Журналисты отмечают, что администрация перенаправила не менее 30,5% доходов от входных билетов на проекты в Вашингтоне, тогда как федеральный закон предусматривает перечисление не более 20%. При этом общий объём накопившихся ремонтных работ в национальных парках США уже превышает 24 миллиарда долларов.