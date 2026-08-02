Из-за политики Дональда Трампа в США начали толстеть белки

02 августа 2026, 18:37

В национальных парках США начали толстеть белки после сокращения сотрудников

Фото: Istock / Dmitry Potashkin

В национальных парках США возникла неожиданная проблема: белки начали стремительно набирать вес, а медведи всё чаще выходят к людям в поисках еды. Как сообщает CNN, сотрудники парков связывают это с сокращением штата Национальной парковой службы и ростом туристического потока.





После увольнения около тысячи сотрудников и отмены системы бронирования в некоторых парках количество посетителей увеличилось, тогда как персонала стало значительно меньше. Из-за нехватки работников рейнджерам приходится заниматься уборкой мусора и обслуживанием территории вместо контроля за соблюдением природоохранных правил.



По словам сотрудников парков, туристы всё чаще оставляют после себя пищу или намеренно подкармливают животных. В результате белки привыкают к высококалорийной еде и заметно прибавляют в весе, а медведи начинают искать пищу рядом с людьми.





«Белки толстеют. Боже, мимо пробежала белка с багетом», — с иронией рассказала соучредитель туристической компании Echo Adventure Cooperative Элизабет Бартон.