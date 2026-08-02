Полуторагодовалая девочка выжила после падения с третьего этажа в Приморье

02 августа 2026, 18:09

Ребёнок облокотился на москитную сетку и упал с третьего этажа, но смог выжить

Фото: Istock / AnaBGD

В городе Большой Камень Приморского края полуторагодовалая девочка чудом выжила после падения с третьего этажа. По данным Baza, ребёнок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса, и вместе с ней рухнул вниз.