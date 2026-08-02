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Полуторагодовалая девочка выжила после падения с третьего этажа в Приморье

Ребёнок облокотился на москитную сетку и упал с третьего этажа, но смог выжить
Фото: Istock / AnaBGD

В городе Большой Камень Приморского края полуторагодовалая девочка чудом выжила после падения с третьего этажа. По данным Baza, ребёнок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса, и вместе с ней рухнул вниз.



Малыша экстренно доставили в реанимацию Краевой клинической больницы № 2 (Тысячекоечной больницы). Как рассказали медики, её состояние было крайне тяжёлым: сердце едва билось, а дыхание практически отсутствовало. По словам врачей, ребёнка удалось буквально вернуть к жизни.

После стабилизации состояния девочку перевели в травматологическое отделение, где специалисты занялись лечением сложного перелома бедренной кости. Чтобы кость правильно срослась, врачи применили метод скелетного вытяжения.

Кроме того, у ребёнка диагностировали пневмонию, развившуюся на фоне ушиба лёгких. Лечение продолжается под наблюдением специалистов. Как сообщили в Минздраве Приморского края, девочке предстоит длительная реабилитация, однако врачи рассчитывают, что после восстановления она сможет снова ходить.

Софья Метелева

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