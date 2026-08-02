Людям с болезнями сердца назвали симптомы начинающегося инфаркта
Врач функциональной диагностики, кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева раскрыла людям с ишемической болезнью сердца первые симптомы начинающегося инфаркта. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, одним из признаков инфаркта может быть изменение характера боли в груди. Если боль усиливается, становится сжимающей, давящей или жгучей, и это новый симптом для вас, необходимо срочно вызвать скорую помощь, предупредила медик.
Кардиолог отметила, что внезапное появление одышки в покое может быть предвестником инфаркта. Дополнительными тревожными сигналами она назвала вегетативные реакции на боль в сердце, такие как холодный пот, беспричинное чувство страха, тошнота и иногда рвота. Соловьева также упомянула о других симптомах инфаркта, включая слабость, головокружение при нормальном артериальном давлении и внезапное учащенное сердцебиение.
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