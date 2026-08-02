Людям с болезнями сердца назвали симптомы начинающегося инфаркта

02 августа 2026, 17:57

Кардиолог Соловьева: Появление одышки в покое может быть симптомом инфаркта

Фото: iStock/dragana991

Врач функциональной диагностики, кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева раскрыла людям с ишемической болезнью сердца первые симптомы начинающегося инфаркта. Об этом пишет «Лента.ру».