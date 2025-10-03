В Якутске возбуждено уголовное дело по факту убийства матери и ребенка

03 октября 2025, 15:54

Фото: iStock/Fedorovekb

В Якутске возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц» после обнаружения тел 40-летней женщины и ее 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел 3 октября 2025 года в квартире дома в 202 микрорайоне города.