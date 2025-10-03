Российская пенсионерка сломала руку мальчику на велосипеде

03 октября 2025, 16:26

В Барнауле пенсионерка сломала руку 12-летнему мальчику на велосипеде

Фото: iStock/zsv3207

В Барнауле родители 12-летнего мальчика разыскивают пенсионерку, из-за которой покалечился их сын. Об этом пишет местное издание «Катунь 24».





По словам пострадавшего, 1 октября он ехал на велосипеде в районе дома №28 по улице Молодежной. Пожилая женщина, проходившая мимо, резко схватила его транспортное средство за руль. В итоге школьник потерял равновесие и упал на асфальт. Увидев, что тот неудачно приземлился, пенсионерка не стала ему помогать и спешно скрылась.



Подросток вернулся домой, где рассказал о произошедшем родителям и пожаловался на боль в руке. Медики диагностировали у него перелом локтевого отростка. Теперь юного пациента ждет длительное лечение и реабилитация.



После нападения семья обратилась в полицию. В пресс-службе ведомства заявили, что с ними свяжется инспектор по делам несовершеннолетних.

«Этот факт вызывает вопросы, поскольку правонарушение совершено в отношении ребенка, а не им, и логичнее было бы ожидать, что дело передадут в отдел по расследованию преступлений против личности», — говорится в материале.