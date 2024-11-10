Из-за сбоя GPS киевляне «оказались» в России

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10 ноября в воскресенье телефоны жителей северной части Киевской области показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
GPS в мобильных телефонах у многих жителей Киевской области начал давать сбои в недавнее время — карты показывали, будто они находятся на территории Белоруссии или в одном из регионов Российской Федерации. Жители в ряде сёл Вышгородского района жаловались на нарушения геопозиции в смартфонах — они «переместились» в белорусские города Гомель и Мозырь. Еще у части жителей региона геолокация сбилась, но лишь в рамках района.
Представители генерального штаба Вооружённых сил Украины подтвердили, что похожие случаи могут происходить. Они отметили, что возможной причиной сбоя может быть работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с воздушными атаками беспилотных летательных аппаратов.
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