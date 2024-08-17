РБК: Бесплатные VPN-сервисы дают сбои при повышенной нагрузке

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В августе россияне, пользующиеся VPN-сервисами, стали массово жаловаться на сбои в работе их бесплатных версий. Такие выводы можно сделать на основе даже беглого анализа отзывов в магазинах приложений Google Play и App Store.
Речь идёт о сервисах VPN Proxy Master, VPN Free Unlimited, PureVPN и ряде других из топ-100 магазинов мобильных приложений, сообщает РБК. Пользователи отмечают сложности с подключением либо многочисленные сбои и полную неработоспособность сервисов в их бесплатных версиях.
В ответ разработчики заявляют, что бесплатные сервера перегружены из-за высокой плотности трафика. Они предлагают приобрести платную подписку, обещая, что в этом случае никаких проблем с VPN-сервисами не будет.
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Александр Бойцов