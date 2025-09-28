Из-за смартфонов у женщин по всему миру менструации потеряли связь с Луной
Немецкие ученые проанализировали данные о менструальных циклах 176 женщин и пришли к выводу, что смартфоны нарушили многовековую связь женских циклов с Луной. Результаты работы опубликовал журнал Science Advances.
Результаты показали, что до 2010 года начало цикла часто совпадало с полнолунием или новолунием, но эта связь затем ослабла. В январе, когда гравитационное влияние Луны и Солнца максимально, некоторые признаки синхронизации сохраняются.
Ученые предполагают, что изменения связаны с распространением смартфонов. Долгое использование ярких устройств может нарушать естественные ритмы сна и влиять на менструальные циклы. Вопрос о потенциальных последствиях для здоровья остаётся открытым.
Биологическая природа связи менструальных циклов с положением Луны и Солнца не ясна. Хотя гравитация влияет на приливы, взаимосвязь этих явлений с доступностью пищи требует дополнительного изучения.
