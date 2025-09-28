Из-за смартфонов у женщин по всему миру менструации потеряли связь с Луной

28 сентября 2025, 12:43

Немецкие ученые зафиксировали ослабление связи между менструациями и фазами Луны

Фото: Istock/AnnaStills

Немецкие ученые проанализировали данные о менструальных циклах 176 женщин и пришли к выводу, что смартфоны нарушили многовековую связь женских циклов с Луной. Результаты работы опубликовал журнал Science Advances.