В России у некоторых категорий граждан возрастут пенсии

28 сентября 2025, 06:00

Сенатор Косихина: Пенсии военных и сотрудников силовых ведомств повысят до конца года

Фото: iStock/mars58

К концу 2025 года некоторым россиянам увеличат пенсионные выплаты. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина пояснила, что повышение пенсий коснется бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.





Сенатор напомнила, что с 1 октября 2025 года будет проведена индексация окладов для действующих военнослужащих и сотрудников различных силовых структур на 7,6%.





«Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», — перечислила Косихина.