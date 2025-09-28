В России у некоторых категорий граждан возрастут пенсии
Сенатор Косихина: Пенсии военных и сотрудников силовых ведомств повысят до конца года
К концу 2025 года некоторым россиянам увеличат пенсионные выплаты. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина пояснила, что повышение пенсий коснется бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Сенатор напомнила, что с 1 октября 2025 года будет проведена индексация окладов для действующих военнослужащих и сотрудников различных силовых структур на 7,6%.
«Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», — перечислила Косихина.Это приведет к автоматическому увеличению пенсий, поскольку формула для их расчета связана с размерами базового денежного довольствия.
Также с 1 октября пенсии повысят и для другой категории граждан — для тех, кому в сентябре 2025 года исполнится 80 лет. Их фиксированная выплата будет увеличена на 10 221 рубль 70 копеек.
Косихина также напомнила о недавних пенсионных повышениях. В апреле 2025 года на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии, которые получают граждане без необходимого трудового стажа, люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
