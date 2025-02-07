Из-за снегопадов в Петербурге на улицы выводили 1100 единиц техники

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В Санкт-Петербурге в дни объявления усиленного режима из-за обильных снегопадов на улицы выводили около 1000-1100 единиц техники. Об этом сообщил глава городского Комитета по благоустройству Сергей Петриченко. По его словам, в прошлые годы при таких же обстоятельствах количество техники достигало лишь 900 единиц.
«Увеличение количества техники на линии приводит к увеличению скорости прометания дорог в периоды снегопадов, а также более эффективной обработке противогололедными материалами. Кроме того, увеличен ежедневный объем вывозимого снега. Недавно мы достигли рекордных показателей по вывозу снега. Довели объем до 52 тысяч кубометров в сутки. Это самый высокий показатель за эту и прошлую зиму», — поделился Петриченко в беседе с «Петербургским дневником».Вместе с тем в Москве в предстоящие выходные выводить снегоуборочную технику на улицы города вряд ли придется. В беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что столица в эти дни будет находиться в области крайне высокого атмосферного давления. Температура днем как в субботу, так и в воскресенье составит от -1 до -3 градусов. Оба выходных дня пройдут без осадков.
«В пятницу и субботу оно будет колебаться у отметки в 776 миллиметров ртутного столба. Если переводить это значение в гектопаскали, оно будет равно 1034,7 гектопаскаля, в то время как рекорд, поставленный 7 февраля 2012 года, составлял 1031,6 гектопаскаля. Максимальное значение 8 февраля 1969 года достигало 1026,1 гектопаскаля», — отметила метеоролог.Читайте также:
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