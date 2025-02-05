«Особенный сюрприз»: Синоптик раскрыл, какая погода ждет москвичей

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Февраль продолжает радовать москвичей и жителей области солнечной и теплой погодой. Но как долго это продлится, и к чему стоит готовиться?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» рассказал, что природа пока не готовит особенных сюрпризов москвичам.
По его словам, дневные температуры будут от 0°C до -2°C. Самая холодная ночь ожидается с воскресенья на понедельник: от -5°C до -10°C.
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«Весь январь был теплым, и февраль продолжает быть теплым, несмотря на то, что идет некоторое похолодание. До вторника на 4 градуса у нас теплее нормы. Таким образом, идет рост давления», — сказал синоптик.
По его словам, дневные температуры будут от 0°C до -2°C. Самая холодная ночь ожидается с воскресенья на понедельник: от -5°C до -10°C.
«Будут солнечные, слегка морозные дни. С малым количеством облачности. К норме мы еще не возвращаемся. Сейчас, если посмотреть температуру, то она соответствует ноябрю», — прокомментировал Цыганков.
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Анастасия Панченко