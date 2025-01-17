Из-за теплой зимы в Москве оборудуют заземленные пирсы с понтонами на Крещение

В Москве оборудуют заземленные пирсы с понтонами на Крещенские купания из-за теплой зимы, которая не позволила сформироваться толстому льду на столичных водоемах. Рядом с иорданями установят отапливаемые мужские и женские раздевалки, а также будут дежурить спасатели, медики и полиция.