Из-за теплой зимы в Москве оборудуют заземленные пирсы с понтонами на Крещение

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В Москве оборудуют заземленные пирсы с понтонами на Крещенские купания из-за теплой зимы, которая не позволила сформироваться толстому льду на столичных водоемах. Рядом с иорданями установят отапливаемые мужские и женские раздевалки, а также будут дежурить спасатели, медики и полиция.
«Для того, чтобы всем купающимся было удобно подходить к майне, выбрали место с пирсом и понтоном, которые оборудовали деревянным настилом и противоскользящим покрытием. Для безопасности установили мягкие поручни. Спуститься к воде можно по деревянным ступенькам», — отмечает «Вечерняя Москва» и приводит полный список оборудованных мест для купания.Однако столь теплая погода на Крещение ожидается не во всех регионах России. К примеру, в Кемеровской области обещают до -14 градусов в ночь с субботы на воскресенье, а местами и вовсе до -19, сообщает «Сiбдепо».
«Днем температура поднимется до -4,-9, местами до -14 градусов. Ветер, снег и метели по-прежнему сохранятся», — подчеркнули в издании.Читайте также:
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