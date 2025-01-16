Автобусы к церквям и местам крещенских купаний в Подмосковье будут ходить до 3:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в ночь на 19 января автобусы к храмам, церквям и местам крещенских купаний будут курсировать до 3:00. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«По продлённому графику в Крещение будут работать 94 автобуса на 90 маршрутах Мострансавто. Перечень доступен на сайте», – уточнили в министерстве.Так, в Крещенскую ночь до Святого источника иконы Богородицы «Живоносный источник» в Коломне можно будет доехать на маршруте №49 «Озёры – Сосновка». До источника «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде курсирует маршрут №29 «Ботово – ЦРБ». До купальни у Казанской часовни в Зарайске можно добраться на маршруте №44 «Зарайск – Печерники».
19 января православные отметят один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Празднику сопутствует давняя народная традиция – купание в импровизированной иордани. Верующие начнут окунаться в вырубленные в водоёмах проруби ещё накануне – в Крещенский сочельник.
Ранее сообщалось, что на территории Московской области для крещенских купаний будет оборудовано 195 мест. Большинство откроются вечером 18 января и проработает до конца 19 января.
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Лора Луганская