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Крещенский сочельник 2025: как правильно встретить и чего стоит избегать, чтобы не навлечь беду

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Крещенский Сочельник — это важный праздник в православной традиции, который отмечается накануне Крещения Господня. В 2025 году он выпадает на 18 января. В этой статье мы расскажем о значении этого дня, его истории, традициях и приметах.


Что такое Крещенский Сочельник


Крещенский Сочельник — это вечер перед праздником Крещения Господня, который символизирует окончание рождественских праздников и начало нового духовного пути. Этот день наполнен особым смыслом для верующих, так как он предшествует одному из важнейших христианских праздников.

Как появился Крещенский Сочельник


Исторически Крещенский Сочельник имеет глубокие корни в христианской традиции. Он установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. В древности этот день отмечался с особым благоговением, когда верующие собирались для молитвы и покаяния. Празднование Крещенского Сочельника стало важной частью церковного календаря с тех пор, как христианство утвердилось в Руси.

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Что можно и нельзя делать в Крещенский Сочельник


В Крещенский Сочельник существует ряд правил и обычаев. Верующие должны уделить внимание молитвам и покаянию. Рекомендуется воздерживаться от тяжелой пищи и алкоголя, а также от ссор и конфликтов. Важно провести этот день в спокойствии и гармонии, обращаясь к Богу с искренними молитвами.

8 января запрещается топтать свежий снег, так как в Крещенский Сочельник он считается целебным. В древности люди умывались им для защиты от болезней, собирали для хозяйственных нужд. Не рекомендуется ставить на стол четное количество блюд, так как это предвещает неприятные новости.

Также не стоит венчаться или проводить другие светские праздники в Крещенский Сочельник. В этот день нельзя плакать, поскольку слезы могут привлечь множество бед.

Кроме того, вспоминать умерших в Крещенский Сочельник не рекомендуется, так как существует поверье, что они могут приходить во сне. Поэтому, если кто-то все-таки упомянул покойника 18 января, ему следует быстро прикусить язык.

Крещение Господне 2025: как праздновать, что можно и нельзя делать, приметы
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Традиции в Крещенский Сочельник 18 января


В древние времена Крещенский Сочельник был не только днем строгого поста, но и последним днем святочных гаданий. Святки — это особые праздничные дни, которые начинаются после Рождества Христова. Сегодня церковь считает, что Святки завершаются до Второго Сочельника, то есть 17 января по новому стилю. В прошлом же Второй Сочельник, предшествующий Крещению Господню, совпадал с последним днем Святок.

В этот день традиционно звучали колядки — обрядовые песни, которые исполняли ряженые: девушки и юноши в костюмах и масках, с трещотками и другими музыкальными инструментами.

Кроме того, в Крещенский Сочельник собирали снег и бросали его в колодец, чтобы обеспечить изобилие и чистоту воды. Девушки умывались крещенской водой.

Фото: iStock/Elena Odareeva

В этот день также принято готовить особые блюда, такие как кутья — сладкое блюдо из зерна и меда. Многие семьи собираются за столом, чтобы помолиться и обсудить прошедший год. В некоторых регионах проводятся обряды освящения воды, что символизирует очищение и обновление.

Поздравления на Крещенский Сочельник 2025


В день Крещенского Сочельника принято поздравлять друг друга с праздником. Поздравления могут быть как официальными, так и более личными. Например: «С Крещенским Сочельником! Пусть этот святой вечер принесет мир и радость в ваш дом!» или «С праздником! Желаю здоровья, счастья и Божьей благодати!».

Приметы на 18 января


Крещенский Сочельник также богат народными приметами. Например, если в этот день будет мороз, то лето обещает быть жарким. Если звезды ярко светят на небе, то год будет удачным.

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Кинологи рассказали, как понять, что у собаки ожирение
Кинолог Голубев: ожирение собаки может вызывать у нее сахарный диабет
17 января 2025, 13:39

Фото: iStock/Anton Deev

Новогодние праздники прошли, а лишние килограммы остались — с этой проблемой сталкиваются не только люди, но и собаки. Конечно, питомец вряд ли станет переживать из-за изменений в фигуре, но избыточный вес плохо сказывается на его здоровье.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что лишний вес плохо сказывается на здоровье собаки.

«Он влияет на работу сердечно-сосудистой системы, состояние опорно-двигательного аппарата, репродуктивные способности и эмоциональное состояние животного», — предупредил он.

Какую собаку считают толстой


Чтобы понять, что у собаки есть лишний вес, важно ориентироваться на стандарт породы (для каждой породы есть свои нормы веса), а также оценивать питомца визуально. Оцените внешность собаки: если вы увидели жировые складки, то скорее всего у нее есть лишний вес. Пощупайте любимца, в норме ребра животного и позвоночник легко найти, питомец при этом выглядит подтянутым и не испытывает проблем с движением и дыханием. Когда у собаки есть лишний вес, вы с трудом прощупываете ребра и позвоночник. Также у питомца может появиться одышка даже при незначительных нагрузках, походка животного может измениться (питомец как бы переваливается при ходьбе как утка). У собаки может выступать живот, она может потерять интерес к играм и активным прогулкам. У самцов может отмечаться отсутствие полового влечения, у самок прекращаются течки или становятся нерегулярными.

Хозяин может диагностировать только наличие лишних килограммов, диагноз ожирение может поставить только ветеринарный врач: он оценивает массу собаки в соотношении со стандартом породы. Если она превышает 30% и более процентов, то у питомца ожирение.

Чем опасно ожирение у собак


Помимо того, что лишний вес значительно снижает качество жизни, он сокращает ее продолжительность: собаки с избыточной массой тела живут на несколько лет меньше своих стройных сородичей. Кроме того, лишние килограммы могут стать причиной сахарного диабета, болезней суставов, сердечно-сосудистой системы, печени и почек. У собаки могут начаться проблемы с ЖКТ и нарушение обмена веществ. На фоне ожирения могут возникнуть и обостриться другие заболевания, в том числе хронические.

Хозяину важно понимать, что здоровье собаки полностью зависит от него. Любое лишнее лакомство или несоблюдение норм кормления может навредить любимцу. Перекармливание — это не проявление любви, а начало проблем с лишним весом.

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В Подмосковье врачам бесплатно предоставили более 2,4 тыс. земельных участков
17 января 2025, 13:34

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 2,4 тыс. земельных участков предоставили врачам в Московской области в рамках льготной губернаторской программы за три года её существования, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Программа «Земля врачам» стартовала в регионе 2022 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. С начала её реализации участки получили 2 тысячи 429 медиков, из них в 2024 году — 261 человек. Лидерами по предоставлению участков в минувшем году стали округа Орехово-Зуевский, где землю передали 27 врачам, Коломна, где выделили 18 участков, а также Ступино, Солнечногорск, Талдомский и Пушкинский округа, где было предоставлено по 17 участков», — говорится в сообщении.
Глава областного министерства имущественных отношений Тихон Фирсов отметил, что в 2025 году в рамках программы врачам планируется предоставить не менее 150 участков.

По программе «Земля врачам» участок передаётся в безвозмездное пользование сроком на пять лет. Если за это время на участке построят дом, то землю можно будет бесплатно оформить в собственность.

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#подмосковье
#льготы
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Капремонт в гимназии №5 в Люберцах завершат к 1 сентября
17 января 2025, 13:16

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В здании люберецкой гимназии №5, расположенной по адресу: Октябрьский проспект, дом №348, ведётся капитальный ремонт, завершить его должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время строители завершили демонтажные работы на объекте и скоро приступят к отделочным. В капремонте участвует 31 человек. Работы проводятся по госпрограмме за счёт бюджетных средств», — отметили в министерстве.
Общая площадь здания гимназии составляет более 3,8 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта здесь должны обновить фасад и входную группу, поменять все инженерные сети и сантехническое оборудование, а также потолки и полы, установить новые двери, окна и мебель. В программу входят также кровельные работы и благоустройство пришкольной территории.

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#капремонт
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Диетолог раскрыла неожиданную опасность любимого всеми тайского супа
Диетолог Павлюк: том ям опасен кокосовым молоком и креветками
17 января 2025, 13:10

Фото: iStock/karandaev

Блюда тайской национальной кухни являются одними из любимых у россиян. Особенной популярностью пользуется острый суп — том ям, который отличается своим богатым витаминным составом и низкой калорийностью.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала про обратную сторону всем известного тайского супа.

«Большой минус том яма — кокосовое молоко. Кокос содержит большое количество насыщенных жиров. И людям с нарушением липидного обмена, с повышенным холестерином, с болезнями сердца надо быть осторожнее с продуктами, содержащими кокос (молоко, масло)», — сказала диетолог.

Она добавила, что также основное ограничение употребления том-яма будет связано и с креветками, потому что в них большое количество жиров и холестерина.

«Раз в неделю употреблять том ям — оптимально. Он в любом случае полезнее фастфуда. Также его можно приготовить дома, что будет безопаснее», — заключила специалист.

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Пожизненно осуждённый лидер ОПГ «Тверские волки», застреливший убийцу Михаила Круга, женился в колонии и взял фамилию жены
Лидер ОПГ «Тверские волки» Осипов женился в колонии и взял фамилию жены
17 января 2025, 12:52

Фото: iStock/OlFedv

Последний лидер ОПГ «Тверские волки», застреливший убийцу шансон-исполнителя Михаила Круга, женился в колонии и взял фамилию новой жены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 47-летний Александр Осипов отбывает пожизненный срок за многочисленные убийства в составе ОПГ в исправительной колонии №6 «Снежинка» в Хабаровском крае.

Он решил жениться на 39-летней жительнице посёлка Троицкий в Свердловской области. Известно, что она работала секретарём в нескольких судах региона, а также имеет большое количество долгов по кредитам. Она познакомилась с пожизненно осуждённым, когда тот отбывал наказание в ИК-56 «Чёрный беркут» под Екатеринбургом. Женщина ходила к нему на свидания и носила передачки. Жениться пара решила через два года после этапирования Осипова в колонию под Хабаровском.

После оформления брака лидер ОПГ решил взять фамилию жены: теперь он Александр Ширшов.

По данным канала, в настоящее время он содержится в СИЗО-1 в Твери, где в ближайшее время пройдут суды по уголовному делу, связанному с убийством Круга. На них Ширшов (Осипов) встретится со своим бывшим подельником по ОПГ – киллером Александром Агеевым – соучастником убийства Круга.

В 2019 году последний лидер ОПГ «Тверские волки» признался, что в марте 2003 года застрелил и закопал в лесу тверского бандита Дмитрия Веселова, который был непосредственным убийцей Михаила Круга.

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Военные сборы 2025: кого призовут, ответственность за неявку, отправка на СВО
17 января 2025, 12:20

Фото: iStock/DIMUSE

16 января 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Мероприятие является ежегодным. Кого призовут на военные сборы в текущем году, как они оплачиваются и сколько длятся, рассказывает «Радио 1».

Указ Путина о военных сборах в 2025 году


Путин подписал указ, согласно которому в 2025 году будут призывать граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствиях, а также в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть 16 января.

Военные сборы2025


Военные сборы подразделяются на учебные сборы и сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов.

Продолжительность военных сборов, место и время их проведения определяют Минобороны РФ и другие федеральные ведомства, где предусмотрена военная служба.

Военные сборы длятся не более двух месяцев, при этом их общая продолжительность за время пребывания гражданина в запасе не должна превышать 12 месяцев.

Даты начала военных сборов в 2025 году пока неизвестны. Они будут установлены после указа президента.

Что будет, если не явиться по повестке


За неявку по повестке, врученной законным способом — через работодателя, лично в руки по месту работы, учебы, жительства, заказным письмом предусмотрены штрафы в размере до 30 тысяч рублей.

При этом уголовная ответственность за неявку по повестке на военные сборы для граждан, пребывающих в запасе, законом не установлена.

Работа и зарплата


Работодатель обязан освободить от работы призванных на военные сборы и сохранить за ними рабочее место. Помимо этого, им выплачивается средняя зарплата по месту работы.


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Отправка участников военных сборов в зону СВО


Статья 54 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» гласит, что военные сборы проводятся только для проверки боевой подготовки находящихся в запасе или для обучения работе с боевой техникой. Проведение военных сборов в иных целях не допускается. Это означает, что участников военных сборов направить в районы боевых действий не могут.

Кого призовут на военные сборы


На военные сборы могут призвать граждан, находящихся в запасе.

Для рядовых военнообязанных первого разряда предельный возраст запаса составляет 40 лет, второго разряда —50 лет, а третьего — 55 лет.

Кто освобождается от сборов


Освобождению от военных сборов подлежат мужчины, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, на военные сборы не призовут следующую категорию граждан:

  • женщины;
  • прошедшие альтернативную службу;
  • граждане, у которых имеются трое и более несовершеннолетних детей;
  • уволенные в запас менее двух лет назад;
  • граждане, забронированные за органами власти на период мобилизации и в военное время;
  • сотрудники ОВД и войск нацгвардии, пожарные, таможенники и сотрудники ФСИН;
  • гражданский персонал ВС РФ;
  • действующие летчики, железнодорожники, моряки, педагоги;
  • граждане, занятые на посевной.

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Жителям Подмосковья рассказали об уловке мошенников для обхода защиты от фишинга
17 января 2025, 12:09

Фото: istockphoto.com/Sadi Maria

Мошенники начали использовать новый способ для обхода защиты от фишинга в СМС-сообщениях, о нём рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В iMessage защита от фишинга автоматически блокирует ссылки в сообщениях, пришедших от незнакомых отправителей. Мошенники, чтобы снять эту блокировку присылают сообщения, предполагающие ответ. Например: «Ваш штраф за парковку не оплачен. Ответьте Y для получения деталей». После ответа на такое сообщение ссылки становятся активными, а мошенники, убедившись, что человек реагирует на спам, начинают кибератаку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что фишинговые сообщения приходят под видом запросов на оплату, банковских уведомлений и пр.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, следует игнорировать подозрительные СМС, а в случае сомнений в подлинности сообщения нужно проверить информацию на официальном сайте организации.

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#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Одинцово-1» построили пятиэтажный паркинг на 300 машин
17 января 2025, 11:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство многоуровневого паркинга, рассчитанного на 300 машин, завершили на территории жилого комплекса «Одинцово-1» в Одинцовском городском округе, высота паркинга составляет пять этажей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Паркинг общей площадью более 8,6 тыс. квадратных метров построен с использованием металлокаркаса. Основным преимуществом проекта стала высокая эффективность использования пространства. Металлический каркас с большепролётными балками позволил значительно увеличить вместимость паркинга по сравнению с монолитными объектами такого же размера», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что паркинг для безопасности и удобства водителей оборудован лифтами и эвакуационной лестницей.

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#одинцовский городской округ
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Идеальное сочетание вкуса и пользы: салат из трёх ингредиентов на скорую руку
17 января 2025, 11:40

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Сочетание крабовых палочек, брокколи и болгарского перца даёт оригинальный вкус, а буйство красок блюда обязательно привлечёт внимание гостей. Рецептом салата делится «Радио 1».


Ингредиенты

  • 1 брокколи;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 300 г крабовых палочек;
  • соль и перец — по вкусу;
  • майонез или сметана 20% — по вкусу.
Крабовые палочки можно заменить на крабовое мясо, а красный болгарский перец — на жёлтый.

Фото: iStock/Anna Cinaroglu

Инструкция

  1. Отварите брокколи, она может быть как замороженная, так и свежая. Перед тем как варить, воду лучше посолить. Если вы любите, чтобы капуста хрустела, варите 5-7 минут.
  2. Отварную брокколи разберите на соцветия.
  3. Помойте перец, нарежьте кубиками. Таким же образом нарежьте крабовые палочки.
  4. Перемешайте все ингредиенты.
Заправьте салат либо майонезом, либо сметаной. Можете смешать майонез со сметаной и заправить салат. Добавьте соль и чёрный перец по вкусу.

Фото: iStock/igorbondarenko


С чем употреблять

Данный салат является самостоятельным блюдом и не требует дополнения.


Как подают

Если хочется сделать яркую разноцветную сервировку, то можно подать салат без заправки. В отдельную пиалку положите соус, гости потом сами размешают. Приятного аппетита!


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