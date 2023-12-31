Из-за трагедии в Белгороде отменены новогодние салюты во Владивостоке

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Во Владивостоке отменили праздничные фейерверки из-за обстрела Белгорода украинскими военными днем 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра города Константина Шестакова
Градоначальник столицы ДФО также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Ранее стало известно, что праздничные новогодние мероприятия в Магадане отменили после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом сообщил 31 декабря мэр города Юрий Гришан, добавив, что праздновать и радоваться в такой ситуации совсем неуместно.
Кроме того, об отмене новогоднего салюта рассказал также и мэр Благовещенска Олег Имамеев. "Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салютДумаю, сегодня он будет неуместен. Отметьте наступление Нового года со своими родными и близкими. Погуляйте по улицам нашего замечательного города», — отметил он (цитата по «Российской газете»).
Разумеется, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.
Новогодние фейерверки уже были отменены в десятках регионов. Среди субъектов, где запретили использовать пиротехнику, — граничащие с зоной СВО Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская области, Крым и Севастополь.
Несмотря на действие особого противопожарного режима в Татарстане, власти столицы республики определили места для использования пиротехники. А в Самарской области за использование пиротехники вне специально отведенных местах будут штрафовать.
Фейерверки на Новый год также отменены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге
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Власти Московской области отменили новогодний салют
Ранее стало известно, что праздничные новогодние мероприятия в Магадане отменили после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом сообщил 31 декабря мэр города Юрий Гришан, добавив, что праздновать и радоваться в такой ситуации совсем неуместно.
Разумеется, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тоже принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.
Новогодние фейерверки уже были отменены в десятках регионов. Среди субъектов, где запретили использовать пиротехнику, — граничащие с зоной СВО Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская области, Крым и Севастополь.
Несмотря на действие особого противопожарного режима в Татарстане, власти столицы республики определили места для использования пиротехники. А в Самарской области за использование пиротехники вне специально отведенных местах будут штрафовать.
Фейерверки на Новый год также отменены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге
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Артем Путинцев