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Магадан отменил все новогодние торжества из-за белгородской трагедии

РИА Новости: Мэр Магадана отменил новогодние торжества и салюты
31 декабря 2023, 04:34
Фото: iStock/Siempreverde22

Фото: iStock/Siempreverde22

Праздничные новогодние мероприятия в Магадане отменили после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом сообщил 31 декабря мэр города Юрий Гришан, добавив, что праздновать и радоваться в такой ситуации совсем неуместно.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода», — заявил магаданский градоначальник, добавив, что надеется на поддержку местных жителей, которые не станут запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь.

Ранее об отмене новогоднего Гладков отменил все массовые мероприятия в Белгородесалюта рассказал также и мэр Благовещенска Олег Имамеев.


В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Это решение коснётся всех девяти приграничных муниципальных образований, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.

Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.

На текущий момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе троих детей. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.

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#праздники
#белгород
#украина
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Скончался известный российский журналист Максим Соколов
На 65-м году жизни скончался известный журналист Максим Соколов
30 декабря 2023, 21:49

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 65-м году скончался публицист Максим Соколов. Об этом сообщила его супруга Светлана в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что колумнист агенства умер на даче в Тверской области.

Соколов на протяжении многих лет являлся обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК и Первым каналом. В разное время он состоял в штате газет «Коммерсантъ», «Известия», «Независимой газеты» и многих других изданий.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что смерть Соколова является невосполнимой утратой и огромной потерей. Самого журналиста он оценил как профессионала, который всегда был лидером и примером для своих коллег.

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#смерть
#журналист
#россия
#сми
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Гладков отменил все массовые мероприятия в Белгороде и его окрестностях
В Белгороде решением Гладкова отменяются все массовые мероприятия
30 декабря 2023, 20:26

Фото: iStock/Roman Novitskii

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что мероприятия не будут проводится во всех девяти приграничных муниципальных образованиях, в Белгороде и Яковлевском городском округе.

В субботу украинские военные произвели массированные удары по Белгороду. В результате этого террористического акта погибли 14 человек, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения разной степени тяжести. В Минобороны РФ причиной такого шага ВСУ назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений на линии фронта, а также спровоцировать ВС РФ к совершению подобных действий.

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#белгород
#вячеслав гладков
#обстрел
#запрет
#мероприятия
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Болгарский город Габрово нашёл способ сэкономить на артистах в новогоднюю ночь
Болгарский город Габрово встретит Новый год 30 декабря в целях экономии
30 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto/Wirestock

Преждевременное празднование Нового года стало уже традицией для болгарского города Габрово, жители которого стали легендарными из-за своей скупости. Муниципалитет принял такое решение из-за «баснословных гонораров», которые требуют артисты за выступления в ночь на 1 января.
Вот и в этом году праздничный концерт в Габрово, который также известен как болгарская столица юмора, начнется в субботу, 30 декабря, в 19:00 по местному времени на центральной площади города. На мероприятии выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND, расценки которых в этот день, действительно, на порядок ниже, чем в новогоднюю ночь. После концерта «Под звёздами Габрово» состоится праздничный фейерверк.

Идея преждевременного празднования Нового года, у которой есть как сторонники, так и противники, косвенно поддерживает фольклорную репутацию жителей Габрово как весьма скупых людей, постоянно желающих на всём сэкономить. Габровцев из-за этого порой называют «болгарскими шотландцами».

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#болгария
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В Петербурге появилась мемориальная доска в память о Евгении Пригожине
30 декабря 2023, 19:24

Фото: istockphoto/Iuliia Leonteva

Памятная доска в честь предпринимателя и основателя частной военной компании «Вагнер» появилась на фасаде здания его офиса на Набережной лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге.
Надпись на табличке гласит о том, что в этом доме с 2003 по 2023 год работал Герой Российской Федерации, Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин Евгений Викторович.

Ранее появилась информация о том, что с предложением об установлении мемориальной доски обратилось ООО «Бар Сервис», которому принадлежит здание. Однако получило отказ. Дело в том, что здание является объектом культурного наследия регионального значения («Дом Г. К. Кейзерлинга (М. С. Дружининой)») и согласование установки на нем информационно-памятной конструкции относится к ведению КГИОП. Если ведомство не согласовывало установку таблички, её придется демонтировать.

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Украинских мужчин выездных категорий отказываются выпускать за границу
«Страна»: мужчин выездных категорий не выпускают за границу через украинские КПП
30 декабря 2023, 17:13

Фото: iStock/Stadtratte

Мужчин выездных категорий отказываются выпускать из Украины на контрольно-пропускных пунктах. Об этом в своём Telegram-канале пишет издание «Страна».
Отмечается, что на украинско-польской границе теперь запрашивают справку из военкомата у многодетных отцов, волонтёров и инвалидов.

В связи с тем, что практически в каждом автомобиле едут мужчины, процесс пересечения границы происходит медленно, образовываются многокиломметровые очереди.

Также сообщается, что теперь на всех КПП на границе с Польшей работают сотрудники военкоматов, которые сразу вычисляют тех, кто намерен бежать из страны.

Украинские власти пока не прокомментировали ситуацию, которая разворачивается на границе.

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#польша
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье убитого Романа Легойды
30 декабря 2023, 17:00

Фото: iStock/Jack Holliday

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством Романа Легойды. Об этом пишет РИА Новости.
Патриарх рассказал, что тяжело воспринял трагическую весть о кончине Романа Легойды. Он выразил соболезнования его сыну, председателю Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

Напомним, что днём 29 декабря на обочине автодороги в Ленинском городском округе Московской области было обнаружено тело 90-летнего Романа Легойды. Правоохранительным органам удалось установить личность убийцы. Им был признан 25-летний Адам Щербаков, который сознался в содеянном и рассказал, что совершил преступление ради кражи 100 тысяч рублей.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв исполнил желания 5 детей с «Ёлки желаний»
30 декабря 2023, 16:25

Фото: Александр Степанов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в «Ёлке желаний», исполнив заветные мечты пяти детей, которые написали свои просьбы на листках и повесили их на волшебное новогоднее дерево.
Трёхлетний Тимофей из Донецкой Народной Республики давно грезил о велосипеде. Шарик с его мечтой глава Подмосковья снял с «Ёлки желаний» в московском Кремле. Мальчик с мамой и бабушкой живёт на подшефной для Московской области территории — в посёлку Седово Новоазовского района ДНР. Накануне Нового года по просьбе Андрея Воробьёва подарок Тимофею доставил вице-губернатор региона Евгений Хромушин. Счастью ребёнка не было предела. Его мама тепло поблагодарила губернатора Подмосковья за заботу и исполнение детской мечты.



У Матвея из Ивантеевки, которому восемь лет, заветной мечтой было прокатиться на настоящем танке. Он написал о своём желании на открытке, которую разместили на ёлке в Мастерской управления «Сенеж». Глава региона прочитал её и пообещал исполнить мечту мальчика. Через пять дней Матвея пригласили в Таманскую дивизию и прокатили на знаменитом танке Т-80 «Алёша», том самом, который в одном бою уничтожил восемь единиц вражеской бронетехники, а потом ещё отбуксировал с поля боя подбитый российский танк, тем самым спася жизнь его экипажу. По словам мамы, Матвей и раньше хотел стать военным, а теперь она не сомневается и в роде войск, который выберет её сын.



14-летняя Арина, как и Тимофей, мечтала о велосипеде. Андрей Воробьёв перед Новым Годом исполнил её мечту. 11-летний Саша очень хотел полетать на вертолёте, ведь его папа служил в ВДВ и много рассказывал о небе и ощущении полёта. В канун Нового года мальчик смог почувствовать себя настоящим пилотом, сидя за штурвалом настоящего вертолёта под присмотром инструктора. А 14-летний Дима из Балашихи получил в подарок от губернатора шведскую стенку, о которой давно мечтал. Её установили в комнате мальчика и теперь он сможет заниматься спортом в любое время.



Для всех ребят губернатор Московской области Андрей Воробьёв в канун новогодних праздников стал настоящим добрым волшебником.

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Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик Леус: в новогоднюю ночь в Москве ожидается понижение температуры и снег
30 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Olga Nazarova

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. Прогноз он опубликовал в своём Telegram-канале.
Температура воздуха в ночь на 1 января понизится максимум до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.

К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.

Затем ожидается резкое похолодание до -25 градусов, в связи с приходом холодных воздушных масс от Красного моря.

Синоптик отметил, что последний раз новогодняя ночь была такой холодной при переходе из 2015 в 2016 год, когда столбики термометров ночью опустились до -13, а к утру уже до -16.

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#новый год
#новогодние каникулы
#синоптики
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Вологодский депутат подарил коллегам яйца на Новый год
Вологодский депутат Гордеев подарил яйца и орехи коллегам на Новый год
30 декабря 2023, 14:04

Фото: iStock/sergeyryzhov

Депутат из Вологодской области Александр Гордеев подарил коллегам на Новый год яйца. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».
В беседе с изданием он отметил, что это было сделано для поднятия настроения, а основным подарком стали коробки с разными видами орехов. Депутат призвал не делать из новости оснований для инсинуации.

Пользователи соцсетей похвалили вологодского депутата за отличное чувство юмора, добавив при этом, что «пенсионерам остаётся лишь облизнуться».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала главную причину повышения цен на яйца. С одной стороны, на рост стоимости той или иной продукции влияет инфляция, но в данной ситуации, по словам главы регулятора, во всём виноват повышенный спрос. Она напомнила 2021 год, когда по той же причине возросла цена на некоторые виды товаров.

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