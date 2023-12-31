Магадан отменил все новогодние торжества из-за белгородской трагедии

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Праздничные новогодние мероприятия в Магадане отменили после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом сообщил 31 декабря мэр города Юрий Гришан, добавив, что праздновать и радоваться в такой ситуации совсем неуместно.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода», — заявил магаданский градоначальник, добавив, что надеется на поддержку местных жителей, которые не станут запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь.Ранее об отмене новогоднего Гладков отменил все массовые мероприятия в Белгородесалюта рассказал также и мэр Благовещенска Олег Имамеев.
Напомним, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Украинские снаряды падали прямо в жилых массивах, в результате чего были повреждены десятки домов, свыше сотни автомобилей. Очевидцы сообщали о выбитых окнах и разбросанных кусках облицовки стен построек. В Минобороны РФ причиной такого шага назвали попытку отвлечь внимание от явных поражений Украины на линии фронта, а также спровоцировать российскую армию на совершение аналогичных действий.
На текущий момент подтверждена гибель 21 человека, в том числе троих детей. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей.
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