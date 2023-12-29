Власти Московской области отменили новогодний салют

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Вслед за Москвой, Петербургом и рядом других российских регионов власти Подмосковья приняли решение отказаться от проведения праздничного новогоднего фейерверка. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, людям важнее будет провести праздник дома со своими близкими.
Глава региона также подчеркнул, что нынешнее время является не слишком подходящим для проведения красочных световых шоу, к тому же, далеко не дешёвых, передает телеграм-канал Readovka. Главное для жителей России — быть вместе со своими близкими.
Прежде всего отмена салютов связана с заботой о безопасности граждан. В новогоднюю ночь все сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.
Ранее об отмене новогодних фейерверков также сообщили власти Санкт-Петербурга, оставив традиционное ночное гуляние на Дворцовой площади. При этом в Смольном подчеркнули, что праздничное гуляние будет переориентировано на семейный формат.
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Прежде всего отмена салютов связана с заботой о безопасности граждан. В новогоднюю ночь все сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.
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Александр Бойцов