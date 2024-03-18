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«Избегать конфликтов и исправить прошлые ошибки»: Гороскоп 18 по 24 марта для всех знаков

18 марта 2024, 09:16
Tatyana Antusenok

Tatyana Antusenok

На этой неделе состоится важное астрономическое и астрологическое событие. 20 марта в среду наступит весеннее равноденствие. Солнце перейдёт в нулевой градус Овна. День окажется равен ночи, а затем начнет прибывать.
Астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1», что принесёт неделя с 18 по 24 марта всем знакам зодиака.

Благоприятно найти много поводов для радости и загадать желание. Важно мыслить позитивно, проявлять доброжелательность и избегать конфликты. Можно исправить ранее допущенные ошибки и уладить недоразумения.


В любви продолжается период проверки взаимоотношений на прочность. Важны искренние, настоящие чувства и взаимность.

В деловой сфере нужно быть переполненными оптимизмом и энергией. Желательно быть первопроходцами.

В вопросах здоровья появляется выносливость и выдержанность. Хорошо наладить здоровый образ жизни и сформировать полезные привычки.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овен будет активным и инициативным. Ему надо задуматься над своими истинными желаниями и спросить себя о том, что он хочет душой и сердцем.

Телец станет счастливее. У него будет хорошее самочувствие. Его ожидает удача.

Близнецам умение общаться и понимать желание людей принесёт популярность и новые знакомства.

У Рака усилится обаяние и личная привлекательность. Настроение будет романтичным и игривым.

Лев почувствует себя свободней. Он реализует то, на что раньше не хватало времени.

Деве надо уделить внимание здоровью и поддерживать у себя хорошее настроение и бодрость духа.

Весы откроют в себе новые таланты. Они будут приветливыми и щедрыми. И судьба будет щедра по отношению к ним.

Скорпион захочет поделиться своими чувствами и эмоциями. Ему благоприятно флиртовать и назначать свидания.

Стрельца ждёт насыщенная событиями неделя. Он будет любим и популярен.

Козерог сможет закрепить свое положение и влияние. Его оценят по достоинству.

Водолею нужно следовать за своей мечтой и быть очень целеустремлённым. Решительность поможет.

Рыбам необходимо чередовать активные действия и отдых для того, чтобы верно расходовать энергию.

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Расчеты «Ураганов» уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой
МО: расчеты «Ураганов» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ северо-западнее Авдеевки
18 марта 2024, 10:12

Фото: iStock/dr_evil

Артиллерийские группы РСЗО «Ураган» из состава войск группировки «Центр» успешно уничтожили автоколонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что цель была обнаружена при помощи беспилотников.

«Получив координаты автоколонны, артиллеристы, используя две боевые машины, совершили оперативное передвижение к огневой позиции и нанесли удар 220-мм реактивными снарядами по группе украинских военных, перевозивших грузы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расчеты немедленно покинули свою позицию после выполнения задачи, оставаясь незамеченными для артиллерии противника.

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Минтранс Подмосковья: загруженность дорог в понедельник утром составляет 4 балла
18 марта 2024, 10:00

Фото: istockphoto / ElcovaLana

Дорожная обстановка в Московской области утром 18 марта: дороги на территории региона загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Киевском, Варшавском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Можайском и Щёлковском шоссе», — подчеркнули в министерстве.

Кроме этого, затруднено движение автомобилей также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

В министерстве настоятельно рекомендуют пешеходам и водителям быть более внимательнее на дорогах и соблюдать дистанцию в связи с погодными условиями.

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#подмосковье
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Жителям Подмосковья напомнили о всероссийском онлайн-голосовании по благоустройству
18 марта 2024, 09:48

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта, оно продлится до 30 апреля. Объекты-победители начнут преобразовывать в будущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Голосование проводится онлайн на платформе za.gorodsreda. Впервые оно было запущено в 2021 году, по итогам были благоустроены уже 74 территории, выбранные жителями», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.
В этом году голосование проводится в четвёртый, принять в нём участие может любой житель Московской области старше 14 лет. В этом году от региона представлены 220 территорий, расположенных в 53 городских округах. Это две набережные, семь пешеходных зон, восемь парков и 203 сквера.

Список территорий, за которые можно отдать свой голос, размещён на сайте проекта.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
18 марта 2024, 09:36

Фото: iStock/seenad

Предупреждение об опасной погоде получили жители столицы и Московской области, оно связано с гололедицей. Уровень опасности метеорологи определили как потенциальный — «жёлтый», информация об этом размещена на портале Гидрометцентра.
«Московская область, Москва — местами гололедица. Период предупреждения — до 11 часов утра вторника, 19 марта», — говорится в сообщении.
Согласно принятым обозначениям, «жёлтый» уровень погодной опасности указывает на потенциальную угрозу. Следующий — «оранжевый» уровень предполагает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба жизни и имуществу населения. Самый высокий уровень опасности — «красный». Он указывает на вероятность крупных катастроф и разрушений.

В столичном регионе в понедельник, 18 марта, ожидается переменная облачность, температура от 3 до 8 градусов и восточный ветер скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

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#гололедица
#московская область
#подмосковье
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Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с 10-летием воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2024, 09:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с десятилетием воссоединения Крыма с Россией и отметил глобальное значение этого факта для будущего нашей страны и всего мира, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Он напомнил, что Крым стал частью современной Росси по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

«Это событие стало торжеством исторической справедливости, а также значимым геополитическим фактором, определившим последующий ход мировой истории», — подчеркнул Брынцалов.
Он также отметил, что вхождение в состав России дало полуострову импульс для экономического развития, жизнь населения стала комфортнее, так что люди в полной мере убедились в правильности выбора, сделанного десять лет назад.

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#мособлдума
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Военнослужащий на Сахалине получил семь лет за уклонение от службы в зоне СВО
18 марта 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по статье УК РФ о самовольном оставлении места службы. С учётом уже имевшегося у него испытательного срока за другое преступление, ему было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.
Было установлено, что в августе 2023 года мужчина без уважительной причины не явился к месту прохождения воинской службы в зоне специальной военной операции. В это время он находился у себя дома в Южно-Сахалинске. Дезертира объявили в розыск, а 29 декабря его задержали сотрудники военной полиции.

Ранее мужчина уже привлекался к суду за военное преступление. Тогда Корсаковским районным судом ему был назначен испытательный срок, который к моменту совершения нового правонарушения ещё не истёк. В связи с этим военный суд отменил ему условное наказание и приговорил дезертира к к шести годам лишения свободы по части 5 статьи 337 УК РФ. С учётом ранее совершённого преступления, срок заключения был увеличен до семи лет.

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В России разработали станцию подавления FVP-дронов для защиты бронетехники
18 марта 2024, 08:31

Фото: istockphoto/vadimrysev

Специалисты научно-производственного объединения «Кайсант» разработали купольную станцию для подавления беспилотников, работающих по системе FVP (англ. First-Person View - вид от первого лица - прим. ред.). Система предназначена для защиты бронетехники и автомобильного транспорта.
Как рассказала РИА Новости директор по развитию предприятия Алёна Баландина, система будет использовать направленное излучение «зонт» и защитит от ударов с воздуха танки, автомашины и БМП. Новая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнена в формате небольшого чемоданчика и весит всего два килограмма, так что её будет удобно переносить и легко использовать.

Она также уточнила, что система РЭБ К-1000 «гасит» сигнал, управляющий FVP-дронами в двух диапазонах — 800 и 900 мегагерц. В настоящее время инженеры «Кайсанта» планируют разработку аналогичных устройств, которые будут подавлять БПЛА в трёх-четырёх диапазонах на более высоких частотах. Баландина отметила, что на заводе уже приступили к серийному выпуску К-1000. Поступил заказ на партию систем РЭБ от правительства Москвы, ведутся переговоры о массовых поставках системы в зону спецоперации.

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#переговоры
#защита
#дрон
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ЦИК: После обработки 100% протоколов в Москве Путин набирает 85,13 процентов
18 марта 2024, 07:50

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на президентских выборах в Москве, сообщили в ЦИК РФ.
Согласно оглашенным чуть ранее Центризбиркомом общефедеральным данным, по результатам обработки свыше 99 процентов избирательных протоколов действующий глава российского государства набирает 87,33% голосов.

Что касается остальных кандидатов, чьи фамилии фигурировали в избирательном бюллетене, то Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.

Помимо столицы, Владимир Путин после обработки 100% протоколов уверенно побеждает также в таких, например, регионах, как Коми, Тува, Приморье, ЕАО, Псковская, Ярославская, Кемеровская, Иркутская, Томская и Владимирская области, Республика Алтай, а также Чеченская Республика (в последней президент России набрал 98,99 процентов голосов зарегистрированных избирателей).

Выступая в ночь после выборов в своем предвыборном штабе, Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам главы государства, россияне пришли на избирательные участки, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда страна вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.


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#выборы
#президент
#москва
#цик
#владимир путин
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CBS News: После сдачи анализа ДНК женщина узнала, что она — на четверть лабрадор
18 марта 2024, 07:20

Фото: iStock/SeventyFour

Жительница канадского города Торонто проверила деятельность лаборатории, выполняющей ДНК-тесты для определения пород собак, и была крайне удивлена его результатами, сообщает телеканал CBS News.
Журналистка Кристина Хагер отправила мазок из своего рта в лабораторию компании DNA My Dog. Спустя некоторое время она получила по почте результаты, из которых следовало, что ДНК Кристины показывает её происхождение на 40% происходит от аляскинского маламута, на 35% от шарпея и на 25% от лабрадора.

При этом в лаборатории заявили, что проводивший ДНК-тест лаборант «не смог найти достаточное количество ДНК для получения более точного результата». О том, как в принципе были получены столь обескураживающие результаты, в лаборатории не сообщили.

Более честный ответ Хагер получила и от американо-австралийской компании Orivet, которая после полученного мазка сообщила репортёрше, что их лаборант просто не смог из представленного образца определить породу собаки.

Комментируя, в свою очередь, эту ситуацию, директор DNA My Dog Джессика Барнетт заявила, что подобные результаты невозможно получить из образца человеческой ДНК, и Кристина Хагер просто решила «хайпануть» на всей этой истории.

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