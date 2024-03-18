«Избегать конфликтов и исправить прошлые ошибки»: Гороскоп 18 по 24 марта для всех знаков

Tatyana Antusenok
На этой неделе состоится важное астрономическое и астрологическое событие. 20 марта в среду наступит весеннее равноденствие. Солнце перейдёт в нулевой градус Овна. День окажется равен ночи, а затем начнет прибывать.
Астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1», что принесёт неделя с 18 по 24 марта всем знакам зодиака.
Благоприятно найти много поводов для радости и загадать желание. Важно мыслить позитивно, проявлять доброжелательность и избегать конфликты. Можно исправить ранее допущенные ошибки и уладить недоразумения.
В любви продолжается период проверки взаимоотношений на прочность. Важны искренние, настоящие чувства и взаимность.
В деловой сфере нужно быть переполненными оптимизмом и энергией. Желательно быть первопроходцами.
В вопросах здоровья появляется выносливость и выдержанность. Хорошо наладить здоровый образ жизни и сформировать полезные привычки.
Телец станет счастливее. У него будет хорошее самочувствие. Его ожидает удача.
Близнецам умение общаться и понимать желание людей принесёт популярность и новые знакомства.
У Рака усилится обаяние и личная привлекательность. Настроение будет романтичным и игривым.
Лев почувствует себя свободней. Он реализует то, на что раньше не хватало времени.
Деве надо уделить внимание здоровью и поддерживать у себя хорошее настроение и бодрость духа.
Весы откроют в себе новые таланты. Они будут приветливыми и щедрыми. И судьба будет щедра по отношению к ним.
Скорпион захочет поделиться своими чувствами и эмоциями. Ему благоприятно флиртовать и назначать свидания.
Стрельца ждёт насыщенная событиями неделя. Он будет любим и популярен.
Козерог сможет закрепить свое положение и влияние. Его оценят по достоинству.
Водолею нужно следовать за своей мечтой и быть очень целеустремлённым. Решительность поможет.
Рыбам необходимо чередовать активные действия и отдых для того, чтобы верно расходовать энергию.
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Благоприятно найти много поводов для радости и загадать желание. Важно мыслить позитивно, проявлять доброжелательность и избегать конфликты. Можно исправить ранее допущенные ошибки и уладить недоразумения.
В деловой сфере нужно быть переполненными оптимизмом и энергией. Желательно быть первопроходцами.
В вопросах здоровья появляется выносливость и выдержанность. Хорошо наладить здоровый образ жизни и сформировать полезные привычки.
Особые рекомендации для каждого знака зодиакаОвен будет активным и инициативным. Ему надо задуматься над своими истинными желаниями и спросить себя о том, что он хочет душой и сердцем.
Телец станет счастливее. У него будет хорошее самочувствие. Его ожидает удача.
Близнецам умение общаться и понимать желание людей принесёт популярность и новые знакомства.
У Рака усилится обаяние и личная привлекательность. Настроение будет романтичным и игривым.
Лев почувствует себя свободней. Он реализует то, на что раньше не хватало времени.
Деве надо уделить внимание здоровью и поддерживать у себя хорошее настроение и бодрость духа.
Весы откроют в себе новые таланты. Они будут приветливыми и щедрыми. И судьба будет щедра по отношению к ним.
Скорпион захочет поделиться своими чувствами и эмоциями. Ему благоприятно флиртовать и назначать свидания.
Стрельца ждёт насыщенная событиями неделя. Он будет любим и популярен.
Козерог сможет закрепить свое положение и влияние. Его оценят по достоинству.
Водолею нужно следовать за своей мечтой и быть очень целеустремлённым. Решительность поможет.
Рыбам необходимо чередовать активные действия и отдых для того, чтобы верно расходовать энергию.
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Алина Юрчак