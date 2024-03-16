В центре Нью-Йорка с блинами, самоваром и танцами отпраздновали Масленицу

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В центре Нью-Йорка отпраздновали Масленицу. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что празднование на Тайм-сквер организовали члены движения Русская молодёжь Америки. К акции присоединились десятки русскоязычных людей, в числе которых были выходцы из Украины.
Всем гостям мероприятия девушки в кокошниках и молодые люди в красных рубахах раздавали блины. Также из настоящего самовара разливали чай.
Кроме того, на празднике танцевал большой бурый плюшевый медведь.
Проукраинские активисты с флагами Украины предприняли попытку срыва праздника, однако их оперативно оттеснили полицейские.
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Всем гостям мероприятия девушки в кокошниках и молодые люди в красных рубахах раздавали блины. Также из настоящего самовара разливали чай.
Проукраинские активисты с флагами Украины предприняли попытку срыва праздника, однако их оперативно оттеснили полицейские.
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Анастасия Чинкова