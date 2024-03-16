В центре Нью-Йорка с блинами, самоваром и танцами отпраздновали Масленицу

В Красногорске прошла молодёжная конференция «Наше Отечество – Наши традиции». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, которое ежегодно организует мероприятие. В этом году оно было приурочено ко Дню православной молодёжи Московской области.