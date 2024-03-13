Начался священный месяц Рамадан: Что можно и чего нельзя делать в этот месяц?

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Рамадан (Рамазан) – священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. О времени начала и конца Рамадана в 2024 году, а также о том, что можно и нельзя в этот месяц читайте в материале «Радио 1».
Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2024 годуВ России в 2024 году Рамадан наступил 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста пришёлся на 11 марта, конец Рамадана наступит 8 апреля. На закате последнего дня и весь следующий день, 10 апреля, верующие мусульмане будут отмечать праздник разговения — Ураза-байрам.
Месяц Рамадан: в чем его суть для верующихДля верующих Рамадан — главная обязанность в году. В период месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост, который считается одним из самых строгих среди всех религий. Соблюдение поста предписано для того, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении заветов Аллаха. Многие мусульмане считают, что пропущенные при жизни дни поста будут компенсировать их потомки.
Пост в Рамадан является третьим из пяти столпов ислама. Его обязательно нужно соблюдать всем взрослыми мусульманам, кроме больных, путешественников и женщин в период менструации или беременности. При этом им в любом случае необходимо возместить дни поста, как только это станет возможным. Пожилые люди могут соблюдать пост по своему усмотрению.
Что нужно делатьМусульмане верят, что первые 10 дней священного месяца приносят верующим милость Аллаха, вторые — прощение и избавление от грехов, а третьи — спасение от ада. С Рамаданом связан ряд строгих правил и запретов, которые могут немного различаться в зависимости от культуры.
В священный месяц Рамадан дозволяется:
- чистить зубы, не глотая при этом воду;
- купаться, следя, чтобы вода не попала в рот.
- глотать слюну;
- сдавать кровь;
- вакцинироваться и делать уколы;
- целоваться не в интимных целях.
Что запрещеноВ дневное время священного месяца запрещено:
- курить (или нюхать) табак, кальян или благовония,
- вызывать рвоту;
- глотать мокроту, поскольку это считается питьем;
- вести половую жизнь;
- предаваться удовольствиям и развлечениям.
Не считается нарушением поста случайное попадание пищи или воды в рот. Например, если идет дождь или вы, по случайности, проглотили какое-нибудь насекомое.
Как отмечают и зачем нужен календарь РамаданаРамадан является девятым месяцем мусульманского лунного календаря. Традиционно начало Рамадана отсчитывают с появления луны и строго фиксированной даты нет – каждый год начало приходится на разное время. Все дело в специфике лунного календаря: он на 11 дне короче, чем Григорианский. Из-за этого Рамадан каждый год наступает на 11 дней раньше, чем в прошлом году.
Во время священного месяца Рамадан в мусульманских государствах заметно снижается рабочая активность, уменьшается рабочий день, усиливаются религиозные настроения, обычная жизнь смещается на вечер и ночь.
Так как время поста зависит от времени захода солнца, оно меняется ежедневно. Расписание, которое помогает мусульманам узнать, когда начинается и заканчивается пост в Рамадан, в регионах отличается.
Рамадан 2024 в РоссииСогласно данным ВЦИОМ, 5% населения России исповедует ислам. По данным НИУ ВШЭ, в 2016 году ислам исповедовали 7,7% взрослых россиян, тогда как в 2000 году в стране насчитывалось 7,4% последователей ислама.
Так, в РФ проживают от 7 до 12 млн мусульман. При этом 94,5% российских мусульман относят себя к «верующим» и «скорее верующим». Это означает, что пост будут соблюдать около 10 млн человек.
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