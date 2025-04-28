«Избегать перенапряжения»: Гороскоп с 28 апреля по 4 мая для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры надо придерживаться свежих идей, планировать и определять новые цели. В любви нужно быть яркими, смелыми и решительными. Честность и умение искренне строить диалог помогут наладить взаимоотношения. В сфере здоровья надо избегать перенапряжения.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака
Овну полезно с удовольствием учиться новому, расширять своё мировоззрение, осваивать новые знания и хобби.
У Тельца повысится самооценка, и он станет более оптимистичным, уверенным в себе.
Близнецы будут стремиться действовать и проявлять себя активно. Они легко справятся с трудными задачами.
Раку надо собраться и сосредоточиться. Его усилия будут эффективными, и он достигнет желаемого результата.
Льву важно высказываться и быть в центре внимание. Его яркую личность заметят и оценят.
Деве надо исключить самокритику. И более бережно к себе относиться. Ей необходим отдых.
Весам внезапно откроются решения давно волнующих вопросов. Они увидят те возможности, которые ранее не замечали.
Скорпиону благоприятно делать покупки. Они его украсят. У него более ярко проявится эстетическое восприятие и наслаждение жизнью.
Стрельцу надо проявлять интерес и любопытство в общении. Ему хорошо участвовать в публичных мероприятиях и демонстрировать свои лучшие качества.
Козерогу надо распределять своё время для того, чтобы все успеть. Ему желательно смотреть на всё философски и стремиться проявлять себя по-доброму.
Водолей много будет общаться и узнавать полезную информацию. Ему хорошо знакомиться и устанавливать новые связи.
Рыбы станут более жизнерадостными. Им благоприятно позитивно смотреть на все, а также во всём искать выгоду и положительную строну для себя.
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Овну полезно с удовольствием учиться новому, расширять своё мировоззрение, осваивать новые знания и хобби.
У Тельца повысится самооценка, и он станет более оптимистичным, уверенным в себе.
Близнецы будут стремиться действовать и проявлять себя активно. Они легко справятся с трудными задачами.
Раку надо собраться и сосредоточиться. Его усилия будут эффективными, и он достигнет желаемого результата.
Льву важно высказываться и быть в центре внимание. Его яркую личность заметят и оценят.
Деве надо исключить самокритику. И более бережно к себе относиться. Ей необходим отдых.
Весам внезапно откроются решения давно волнующих вопросов. Они увидят те возможности, которые ранее не замечали.
Скорпиону благоприятно делать покупки. Они его украсят. У него более ярко проявится эстетическое восприятие и наслаждение жизнью.
Стрельцу надо проявлять интерес и любопытство в общении. Ему хорошо участвовать в публичных мероприятиях и демонстрировать свои лучшие качества.
Козерогу надо распределять своё время для того, чтобы все успеть. Ему желательно смотреть на всё философски и стремиться проявлять себя по-доброму.
Водолей много будет общаться и узнавать полезную информацию. Ему хорошо знакомиться и устанавливать новые связи.
Рыбы станут более жизнерадостными. Им благоприятно позитивно смотреть на все, а также во всём искать выгоду и положительную строну для себя.
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Анастасия Панченко