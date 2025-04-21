«Терпение и настойчивость»: Гороскоп с 21 по 27 апреля для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры для роста и развития надо проявить терпение и настойчивость. В любви нужно обращать внимание на красоту друг друга и на проявление прекрасного в повседневной жизни. В сфере здоровья важен комфорт и безопасность.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну не следует перенапрягаться и рисковать. Энергию лучше копить и расходовать размеренно.
У Тельца усилится природная привлекательность. Он ощутит подъём сил и прилив энтузиазма.
Близнецы возьмутся за то, что давно хотелось. Они будут смелыми и уверенными в себе.
Раку желательно прибегнуть к своему чувству юмора. Хорошее настроение зарядит энергией на всю неделю не только его самого, но и окружающих.
Льву надо прислушаться к интуиции. Она подскажет верное решение. Ему желательно активно отдыхать.
У Девы романтический период. Благоприятно влюбляться и быть обаятельной.
Весам не стоить проявлять категоричность в суждениях. Им надо использовать мягкую сил.
Скорпиону не надо допускать перерасход бюджета. Погоня за удовольствиями помешает работе.
Стрельцу желательно идти к своим целям и не отвлекаться. Ему нужно проследить за направлением своих мыслей.
Козерогу трудности преодолевать будет легче, если относиться к ним, как к ступеням на пути к успеху.
Водолей станет счастливее. Он почувствует удовлетворение от достигнутых результатов и радость от жизни.
Рыбам важно находить причины для хорошего настроения, окружать себя приятными людьми. Покупки украсят и подчеркнут их достоинства.
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Овну не следует перенапрягаться и рисковать. Энергию лучше копить и расходовать размеренно.
У Тельца усилится природная привлекательность. Он ощутит подъём сил и прилив энтузиазма.
Близнецы возьмутся за то, что давно хотелось. Они будут смелыми и уверенными в себе.
Раку желательно прибегнуть к своему чувству юмора. Хорошее настроение зарядит энергией на всю неделю не только его самого, но и окружающих.
Льву надо прислушаться к интуиции. Она подскажет верное решение. Ему желательно активно отдыхать.
У Девы романтический период. Благоприятно влюбляться и быть обаятельной.
Весам не стоить проявлять категоричность в суждениях. Им надо использовать мягкую сил.
Скорпиону не надо допускать перерасход бюджета. Погоня за удовольствиями помешает работе.
Стрельцу желательно идти к своим целям и не отвлекаться. Ему нужно проследить за направлением своих мыслей.
Козерогу трудности преодолевать будет легче, если относиться к ним, как к ступеням на пути к успеху.
Водолей станет счастливее. Он почувствует удовлетворение от достигнутых результатов и радость от жизни.
Рыбам важно находить причины для хорошего настроения, окружать себя приятными людьми. Покупки украсят и подчеркнут их достоинства.
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Анастасия Панченко