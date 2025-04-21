«Терпение и настойчивость»: Гороскоп с 21 по 27 апреля для всех знаков зодиака

В 2025 году школьные каникулы в мае обещают быть особенно приятными, ведь это возможность выдохнуть перед экзаменами и насладиться весенним теплом. «Радио 1» рассказывает, когда отдыхают школьники, как каникулы выглядят у студентов и чем заняться в Подмосковье, если не хочется скучать дома.