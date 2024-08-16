«Избежать не удастся»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву в ближайшие дни

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Впереди — выходные, и многим жителям Москвы и Подмосковья хочется, чтобы лето еще побаловало своим теплом и солнцем. Но сбудется ли это?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода нас ждет на выходных.
Он также отметил, что понедельник следующей недели обойдется без осадков.
Он добавил, что такая погода абсолютно нормальная и соответствует августовской норме.
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«Прогноз в целом позитивный. Но безоблачное небо от нас уйдет. В субботу и воскресенье начнет прибавляться облачность. Москву и Подмосковье зацепит фронтальная зона, которая идет по северу. Небольших кратковременных дождей избежать не удастся, но они затронут скорее всего Москву и север области. Температура будет до 25 градусов — августовская, летняя и вполне благоприятная», — рассказал синоптик.
Он также отметил, что понедельник следующей недели обойдется без осадков.
«В понедельник до 27 градусов, без осадков. Во вторник будет переход ветра с юго-западного на северо-западный, и немного опять идем вниз до 22-23 градусов с небольшим дождем», — сказал эксперт.
Он добавил, что такая погода абсолютно нормальная и соответствует августовской норме.
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Анастасия Бондарева