Избившая младенца россиянка села в тюрьму на 1,5 года

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В Курске Ленинский районный суд вынес приговор 44-летней Любови Азаровой.
Женщина сядет в тюрьму на 1,5 года за избиение 11-месячной внучки сожителя до гематом.
Любовь Азарову признали виновной по части 2 статьи 112 УК РФ или «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести малолетнему ребенку». Женщина признала вину в ходе заседания, сообщает Lenta.ru.
Азарова отправят отбывать наказание в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск о взыскании с Любови морального вреда в пользу ребенка. Обвиняемой придётся выплатить сумму в размере 300 тысяч рублей.
Согласно сведениям, 20 апреля мать 11-месячной девочки оставила ребенка с Азаровой, а сама ушла по делам. В состоянии алкогольного опьянения Любовь избила младенца на лестничной площадке дома. Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки и головного мозга, гематомы.
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Любовь Азарову признали виновной по части 2 статьи 112 УК РФ или «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести малолетнему ребенку». Женщина признала вину в ходе заседания, сообщает Lenta.ru.
Азарова отправят отбывать наказание в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск о взыскании с Любови морального вреда в пользу ребенка. Обвиняемой придётся выплатить сумму в размере 300 тысяч рублей.
Согласно сведениям, 20 апреля мать 11-месячной девочки оставила ребенка с Азаровой, а сама ушла по делам. В состоянии алкогольного опьянения Любовь избила младенца на лестничной площадке дома. Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки и головного мозга, гематомы.
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Ольга Енгалычева