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Избившая младенца россиянка села в тюрьму на 1,5 года

Избившая 11-месячную внучку сожителя россиянка села в тюрьму на 1,5 года
24 октября 2024, 15:30
Фото: iStock/ Eva HM

Фото: iStock/ Eva HM

В Курске Ленинский районный суд вынес приговор 44-летней Любови Азаровой.
Женщина сядет в тюрьму на 1,5 года за избиение 11-месячной внучки сожителя до гематом.

Любовь Азарову признали виновной по части 2 статьи 112 УК РФ или «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести малолетнему ребенку». Женщина признала вину в ходе заседания, сообщает Lenta.ru.



Азарова отправят отбывать наказание в колонии-поселении. Также суд удовлетворил иск о взыскании с Любови морального вреда в пользу ребенка. Обвиняемой придётся выплатить сумму в размере 300 тысяч рублей.

Согласно сведениям, 20 апреля мать 11-месячной девочки оставила ребенка с Азаровой, а сама ушла по делам. В состоянии алкогольного опьянения Любовь избила младенца на лестничной площадке дома. Ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки и головного мозга, гематомы.

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Пять лишних внутренних органов обнаружили у женщины с сильными болями в животе
The Sun: две матки и три почки обнаружили у 31-летней женщины
24 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/demaerre

У 31-летней женщины по имени Мел Плаканика, страдающей от сильных болей в животе и кровотечений, обнаружили пять лишних органов. Об этом пишет издание The Sun.
Отмечается, что женщина страдала от нестерпимой боли в животе, которая сопровождалась регулярными кровотечениями. После очередного приступа мать приняла решение отвезти дочь к врачу. В больнице после сканирования рядом с маткой обнаружили уплотнение, которое приняли за опухоль. Однако все оказалось куда сложнее.

В ходе обследования, выясняя причины состояния пациентки, врачи обнаружили, что у неё две матки с двумя шейками, четыре яичника и три почки. В общей сложности Плаканике насчитали пять лишних внутренних органов.

При этом, не они вызывали боли и кровотечения, а эндометриоз. Однако было принято решение провести операцию, в ходе которой женщине удалили одну матку и два яичника, а также объединили две шейки матки в одну.

Сама девушка предположила, что у неё была сестра-близнец, с которой она объединилась в ходе внутриутробного развития.

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#здоровье
#жалобы
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Участники «Активного долголетия» из Каширского муниципалитета посетили Истру
24 октября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.

Экскурсионные туры стали одним из самых популярных видов активности для участников проекта «Активное долголетие» в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Недавно долголеты посетили город Истра, где посетили Ново-Иерусалимский мужской монастырь и Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», который является крупнейшим музеем Московской области.

Монастырь был основан в 1656 году патриархом Никоном с целью воссоздания комплекса святых мест Палестины под Москвой. В храме монастыря находится предел с копией храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Проект «Активное долголетие» открыт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте.

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#активное долголетие
#новый иерусалим
#экскурсия
#кашира
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Симоньян объяснила резкую критику идеи налога на бездетность
24 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/mizar_21984

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной, поскольку многие люди не имеют детей не по своим вине или желаниям, а по объективным причинам.
«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. Как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут», — сказала Симоньян.

До этого сообщалось, что врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии помогли стать мамой женщине, которая ранее перенесла 12 операций на мозге.

«В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии для ведения беременности была направлена женщина с аномалией Арнольда-Киари. При таком заболевании происходит смещение ткани головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сдавлению спинного мозга и скоплению спинномозговой жидкости в черепной коробке. Из-за этого человек испытывает мучительные боли в голове и спине, нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.

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#рождаемость
#люди
#налог
#семья
#дети
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На Украине заявили о возникновении «языковой шизофрении» из-за двуязычия
Омбудсмен Кремень сообщил о «языковой шизофрении» на Украине
24 октября 2024, 15:04

Фото: iStock/3dmitry

Использование на Украине сразу нескольких языков вызывает шизофрению. Такое заявление сделал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, слова которого приводит «Новое издание».
По его словам, двуязычие на Украине якобы порождает такой феномен, как «языковая шизофрения». В связи с этим часть граждан страны продолжает ходить в церковь, ассоциирующуюся с Русской православной церковью (РПЦ). Из-за этого же в обществе присутствуют коллаборанты и люди, активно сдающие украинские позиции.

Ранее в этот день Кремень заявлял о переходе страны к «наступательной украинизации», которая предполагает введение строгого контроля за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни.

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#украина
#россия
#русский язык
#рпц
#скандал
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В Москве запретили строить апартаменты
24 октября 2024, 14:45

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

В Москве запретили строить апартаменты. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что столичная мэрия приняла решение о введении моратория на такой вид жилья, поскольку в нём невозможно прописаться, а значит и получать социальные услуги и льготы.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что власти разных регионов России показывают прямо противоположные позиции касаемо апартаментов. Одни говорят, что апартаменты им не нужны, поскольку они несут существенную социальную нагрузку, подрывают безопасность и создают проблемы из-за невозможности оформить прописку. Другие же регионы положительно относятся к такому виду жилья.

Проекты, начатые в Москве, будут завершены. В связи с этим, застройщиков призвали как можно быстрее изменить статус строящихся апартаментов на жилые помещения.

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#москва
#недвижимость
#апартаменты
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#льготы
#услуги
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Самозахваты леса в Московской области обнаруживают с помощью аэрофотосъёмки
24 октября 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье цифровизируют лесную отрасль.
Самозахваты лесных участков в регионе стали выявлять с помощи аэрофотосъёмки, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Теперь при выявлении признаков самовольного занятия лесных участков и возведения на них незаконных строений используются ортофотопланы, которые позволяют планировать и осуществлять патрулирования по маршрутам, с учётом имеющейся информации», – сказал Агулов.
Ортофотоплан – это фотографический план местности, где представлена земная поверхность и объекты на ней с привязкой к заданной системе координат.

В Комлесхозе напомнили, что самовольное занятие лесных участков может быть наложен административный штраф. Для граждан он составляет до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – до 300 тыс. рублей.

Кроме уплаты штрафа, допустившее самозахват лицо обязано возместить вред, причинённый лесам. В среднем его размер может доходить до 10 тыс. рублей за сотку. Он зависит от местоположения и других характеристик участка.

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#подмосковье
#московская область
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Воробьёв анонсировал запуск движения по Мытищинской хорде в декабре
24 октября 2024, 14:14

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Движение по дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка», или Мытищинской хорде, будет запущено в декабре. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мытищинская хорда – наша первая крупная концессия. Сейчас трасса готова на 95%. Это большой проект, включающий 11 мостов и путепроводов. Девять из них уже готовы, строительство двух завершается. На шести развязках мы полностью заменили коммуникации», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
По его словам, четырёхполосная трасса длиной более 16 км соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским. Там продолжается реконструкция.
«Объединим две вылетные магистрали, чтобы водители могли объехать загруженный участок МКАД. Кроме того, это поможет вывести часть транзита из Мытищ и Пушкино и на треть разгрузить Осташковское шоссе. Шесть развязок соединят восемь населенных пунктов: деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки, а также посёлки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка», – отметил Воробьёв.
Он подчеркнул, что жители смогут быстрее добираться до точки назначения. Например, из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню можно будет доехать всего за полчаса вместо двух. Изменения коснутся 850 тыс. жителей.

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#губернатор
#подмосковье
#московская область
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#трасса
#андрей воробьёв
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Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности
24 октября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.

Сотрудники Каширской спасательной службы проводят инструктажи по безопасному поведению в зимний период для жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Начальник водно-спасательной станции МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Дмитрий Елизаветенков встретился с жителями социального дома «Ступино», которые побывали на набережной реки Оки, и провел с ними профилактическую беседу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира.


Кроме того, Елизаветенков раздал им информационные листовки и подробно рассказал, как действовать в экстренных ситуациях и на что обращать внимание, чтобы предотвратить несчастные случаи.

«Нужно соблюдать правила безопасности на воде и на льду. В осенне-зимний период это поможет избежать несчастных случаев», — отметил Елизаветенков.

Он также провёл для посетителей экскурсию по водно-спасательной станции и рассказал об арт-объекте — шкале паводковых вод, которая показывает уровень подъёма воды в реке Оке весной за разные годы.

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#реки
#кашира
#правила
#сотрудники
#безопасность
#муниципалитеты
#московская область
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Сотрудники «Теплосети» ликвидировали утечку на трубопроводе в Каширском муниципалитете
24 октября 2024, 13:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Специалисты «Теплосети» и сотрудники управляющей компании провели ремонтные работы на улице Металлистов, дом 3 в Кашире-2. На придомовой территории на трубопроводе отопления произошла утечка, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ответственные службы провели земельные работы и заменили повреждённый участок. Подача тепла в дом возобновилась через несколько часов.

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов отметил, что ситуация с отоплением в микрорайоне Кашира-2 находится под особым контролем.

На сегодняшний день управляющие организации занимаются устранением протечек и аварийных ситуаций на стояках и радиаторах, а также проводят точечные пусконаладочные работы системы центрального отопления в многоквартирных домах на территории округа по просьбам жильцов.

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#кашира
#ремонт
#московская область
#муниципалитеты
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