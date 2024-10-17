Фото: iStock/globalmoments
В Петербурге няня случайно убила полугодовалого младенца, дав ему обезболивающее. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что трагедия произошла 15 октября. Родители оставили сына под присмотром 24-летней няни, уроженки Узбекистана.
У ребёнка резались зубы, он сильно плакал. Когда у мальчика поднялась температура няня решила дать ему обезболивающее. Через некоторое время у малыша начались судороги, после чего он перестал дышать. Девушка экстренно вызвала скорую. Медики пытались реанимировать ребёнка. После приезда матери их вместе отправили в больницу. Младенец находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.
Тело мальчика отправили в морг. Там установят причину смерти.
Няню доставили в отделении полиции. На неё составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
Подмосковные приставы вернули маме похищенного отцом младенца
Мать-педагог заставила россиянку бросить новорождённую в туалете аэропорта Турции
Депутаты вступили в спор о причинах гибели 12-летней девочки в Якутии
У ребёнка резались зубы, он сильно плакал. Когда у мальчика поднялась температура няня решила дать ему обезболивающее. Через некоторое время у малыша начались судороги, после чего он перестал дышать. Девушка экстренно вызвала скорую. Медики пытались реанимировать ребёнка. После приезда матери их вместе отправили в больницу. Младенец находился в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.
Тело мальчика отправили в морг. Там установят причину смерти.
Няню доставили в отделении полиции. На неё составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
Подмосковные приставы вернули маме похищенного отцом младенца
Мать-педагог заставила россиянку бросить новорождённую в туалете аэропорта Турции
Депутаты вступили в спор о причинах гибели 12-летней девочки в Якутии
Анастасия Чинкова