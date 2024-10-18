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Стамбульские врачи убили 21 младенца

Hrriyet: Участники преступной группировки в Стамбуле обвиняются в смерти 21 младенца
18 октября 2024, 18:09
Фото: iStock/ Pawel Kacperek

Фото: iStock/ Pawel Kacperek

Прокуратура Стамбула завела дело против группы врачей, участвовавших в преступной схеме. В результате действий обвиняемых погиб 21 младенец.
Подозреваемые в убийстве направляли новорожденных не в государственные, а в частные клиники с ними они были в сговоре. Дети были способом получения незаконной прибыли. Сообщает турецкая газета Hürriyet.

Из-за халатного обращения медицинского персонала дети инфицировались и умирали. В клиниках не было достаточного количества квалифицированных врачей, в помещениях царила антисанитария.



Нескольким десяткам человек выдвинули обвинения. В том числе лидеру группировки — педиатру Фырату Сары.

Родителей погибших детей убеждали на перевод в клиники, находившиеся в сговоре с врачами-преступниками. Стоимость лечения в этих медицинских организациях была значительно завышена.

Прокуратура настаивает на том, чтобы обвиняемых лишили свободы сроком от 10 до 589 лет за мошенничество, непредумышленное убийство, подделку документов и организацию преступного сообщества. Всего насчитывается девятнадцать клиник, где находились больные младенцы.

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#убийство
#дети
#прокуратура
#мошенничество
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#больные
Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье
18 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Виталия Карсаева обнаружили в сгоревшем автомобиле в подмосковном Королеве. Об этом пишет Shot.
По данным издания, останки 51-летнего Карасева обнаружили вечером 17 октября в его джипе. Рядом лежали несколько пистолетов. Мужчина 1,5 месяца жил в своем автомобиле после того, как поругался со своей бывшей женой на фоне развода. Женщина выгнала его из квартиры, а идти ему было некуда.

Родственники рассказали, что в последние месяцы у Карасева накопились долги, и судебные приставы арестовали его имущество. Тогда повар стал злоупотреблять алкоголем. Точную причину смерти покажет экспертиза.

Виталий Карсаев работал в «Кофемании» шеф-поваром.

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#квартиры
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#женщина
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#мужчина
#повар
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В Мордовии люди заболели ботулизмом из-за вяленной рыбы
18 октября 2024, 16:53

Фото: iStock/airdone

В Мордовии несколько человек заразились ботулизмом после употребления вяленной рыбы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, двоих человек с симптомами ботулизма госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу.

Источником заражения стала вяленая рыба. Специалисты взяли ситуацию под контроль и полагают, что заразившихся может быть гораздо больше.

Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма. Вспышка заболеваний была зафиксирована в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.

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#человек
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Обгладывали ноги: подробности нападения львов на сотрудницу парка «Тайган» в Крыму и судьба хищников-людоедов
Львы растерзали сотрудницу парка «Тайган»: последние новости, уголовное дело
18 октября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Seyms

16 октября в крымском сафари-парке «Тайган» произошла трагедия: сотрудница парка Леокадия Перевалова была растерзана львами, когда зашла в зимний вольер, не закрыв наружный шибер. Несмотря на то, что львы были сытыми, их агрессивное поведение привело к ужасным последствиям.
Подробности о трагическом инциденте в зоопарке «Тайган» читайте в материале «Радио 1».

Профессионал своего дела

Погибшая сотрудница зоопарка «Тайган» (Фото: соцсети Л. Переваловой)

Леокадия Перевалова проработала в парке с момента его основания в 2006 году и была одним из самых опытных сотрудников.

Женщина была управляющей парком. Она знала биографию каждого льва и обучала других работников правилам обращения с хищными животными. По словам директора парка Олега Зубкова, она была настоящим профессионалом.

Трагический инцидент


Зайдя в зимний вольер, Перевалова не закрыла наружный шибер, за которым находились львы. По словам Зубкова, хищники такого не прощают.

«Львицы напали и, к сожалению, никого рядом не было, оказать помощь было уже некому. Когда сотрудники нашли Перевалову это уже было бездыханное тело. Отогнали львов, вызвали следственные органы», — сообщил он.


Причины смерти


Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стало повреждение сонной артерии.

Сейчас парк временно закрыт. Следственные органы начали проверку, анализируя документацию, связанную с трудовой деятельностью погибшей.

Зубков отметил, что правила безопасности в зоопарках написаны кровью. По его мнению, такие объекты требуют повышенного внимания и осторожности.

«Правила техники безопасности и нормы поведения написаны кровью, к сожалению, во всех зоопарках. Зоопарки — это объекты повышенной опасности. Это не только детский смех, радость и удовольствие от общения с животным. Это большая ответственность и большая опасность при обслуживании животных», — сказал он.

Начали глодать ноги


Директор парка Олег Зубков выразил свое глубокое потрясение после трагического инцидента с сотрудницей. Он отметил, что львы, несмотря на свою сытость, не только напали на жертву, но и начали обгладывать ее ноги.

По его словам, это вызывает серьезные опасения, так как если хищники попробуют человеческое мясо, они могут стать опасными и начать воспринимать людей как добычу.

«Меня ужаснуло в основном то, что львы, несмотря на то, что они были сытые, здоровые, крепкие, они не просто убили, а еще и обглодали, начали глодать ноги. В этом ужас, потому что если львы попробовали человеческого мяса, то они становятся людоедами», — подчеркнул Зубков.


Крики о помощи вряд ли слышали другие

Сотрудники СК в крымском зоопарке, где львы растерзали женщину ( Фото: тг-канал СК Крыма)

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов сообщил, что стены вольера достаточно толстые, это затрудняло возможность слышать крики Переваловой о помощи.

Дальнейшая судьба львов


В «Тайган» один лев и две львицы были доставлены год назад из Мариупольского зоопарка. Животные обитают в вольере.

По словам Олега Зубкова, к ним нельзя предъявить претензии, так как «такова природа хищников высших».

Согласно информации 5-tv.ru, усыпление львов не планируется, поскольку погибшая сотрудница нарушила правила безопасности.


Судьбоносные повороты


Примечательно, что в этом году Перевалова объявила об увольнении и поделилась в соцсетях своими переживаниями, что устала и не может продолжать работать. Однако вскоре она вернулась на прежнее место.


Очередной инцидент с дикими животными


Это далеко не первый случай в «Тайгане». В 2018 году лев во время фотосессии схватил женщину за руку, нанеся ей значительные повреждения.

В 2021 году тигр напал на годовалого мальчика, укусив его за палец, что привело к ампутации.

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#парк
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Два вагона сошли с рельсов в Сергиевом Посаде
18 октября 2024, 15:53

Фото: istockphoto/designbydx

В городском округе Сергиев Посад произошло чрезвычайное происшествие: два вагона сошли с рельсов на переезде около поселка Скоропусковский. Об этом информирует Telegram-канал «‎360.ru».
Сообщается, что один из вагонов перекрыл движение на дороге, что создало затруднения для автомобилистов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Прокуратура инициировала проверку с целью выяснения причин произошедшего инцидента. Специалисты работают на месте происшествия, чтобы восстановить движение и выяснить обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 15-летний школьник поссорился со своими родителями из-за прогулов, а после выпал из окна. Отмечается, что подростка отругали за прогулы и курение, а спустя какое-то время прохожие нашли его под окнами и вызвали полицию.

До этого лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу девочка-квадробер в подмосковном Пироговском. Пострадавшей оказали помощь в медпункте, обработав руки. Ее мама надеется, что в стране будут регулировать квадробику в общественном месте.

Напомним, что в этом месяце в Челябинской области произошло ЧП: на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги столкнулись два грузовых поезда. В результате инцидента пострадал сотрудник локомотивной бригады.

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#поезда
#чп
#аварии
#происшествия
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Няня из Узбекистана и следы побоев: что стало реальной причиной смерти младенца из Санкт-Петербурга, подробности
Пятимесячный малыш, оставленный с няней, скончался на руках врачей в Петербурге
18 октября 2024, 15:16

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Люди часто нанимают нянь для присмотра за своими детьми, но не все из них выполняют свою работу должным образом. На днях в Санкт-Петербурге произошел ужасный инцидент: пятимесячный малыш, оставленный с няней, неожиданно скончался на руках врачей.
Подробнее о трагическом происшествии читайте в материале «Радио 1».

Поиск няни


Родительница в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, что 24-летнюю гражданку Узбекистана она нашла через Telegram.

На протяжении четырех недель женщина пользовалась услугами няни и оставляла сына с ней. Все это время мама не замечала ничего подозрительного: няня регулярно присылала фотографии с малышом.

Фото: iStock/Cicy

День трагедии


15 октября, в минувший вторник, мама оставила малыша с няней в её квартире, но вскоре ей поступил тревожный звонок. Женщина сообщила, что у ребенка начались судороги.

Когда мама приехала, скорая помощь уже забирала малыша, который еще был жив, но находился в критическом состоянии. Врачи пытались реанимировать его, но, к сожалению, их усилия оказались безуспешными.

«Она вызвала скорую после того, как у ребенка начались судороги. Когда я уже приехала, скорая уже выносила ребенка, но он еще был жив. Мне сказали помочь с аппаратурой, чемоданы отнести в скорую и вызвать такси, ехать за ними в реанимацию», — рассказала мама умершего малыша.


Версия няни и результаты вскрытия


Няня объяснила ситуацию тем, что у малыша начали резаться зубы и поднялась температура. Она, по ее словам, дала ему обезболивающее.

Однако родительница не поверила в эту версию и вскоре получила результаты вскрытия, которые шокировали ее: смерть наступила от ударов тупым предметом или падения, что привело к кровоизлиянию в мозг и перелому черепа.

«Там написано, что смерть наступила от ударов тупым предметом или от того, что он упал. Кровоизлияние в мозг. То есть он падал или она его ударила», — сказала убитая горем мама.


Уголовное дело и попытки замять ситуацию


После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Няня пыталась уговорить маму замять дело, ссылаясь на своих детей и утверждая, что они останутся сиротами, если ее посадят.

«Она сказала, все уже произошло, ничего не вернуть. И просила подумать о ее ребенке, что он останется сиротой, если ее посадят. И просила, чтобы я написала, что у меня к ней нет претензий», — добавила мама погибшего малыша.

Следственные органы продолжают выяснять все детали случившегося, уже начаты допросы родителей младенца и няни. Также стало известно, что у няни не было регистрации на территории России.

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#уголовное дело
#узбекистан
#убийство
#новорождённые
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В Калининграде школьник выпал из окна после ссоры с родителями из-за прогулов
18 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Калининграде 15-летний школьник поссорился со своими родителями из-за прогулов, а после выпал из окна. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash. Отмечается, что медикам не удалось спасти парня.
По информации издания, подростка отругали за прогулы и курение, а спустя какое-то время прохожие нашли его под окнами и вызвали полицию.

Правоохранители уже организовали проверку по факту случившегося. Уточняется, что семья выпавшего из окна мальчика раньше не стояла на учете.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из окна на четвертом этаже выпала пятилетняя девочка. Отмечалось, что инцидент произошёл в квартире на улице Рубинштейна, когда родители оставили дочь с тетей. В какой-то момент женщина отвлекалась, ребенок забрался на подоконник и выпал из окна.

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#курение
#ребёнок
#семья
#родители
#травмы
#инцидент
#калининград
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Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор
18 октября 2024, 14:50

Фото: iStock/trikolor

Момент взрыва автомобиля в центре Луганска попал видеорегистратор, проезжавшей следом машины. Видео публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По данным издания, при взрыве погиб мужчина и пострадала женщина. Следком ЛНР уже возбудил уголовное дело.

Напомним, в центре Луганска днем 18 октября взорвался автомобиль, погиб мужчина и пострадала женщина. При ЧП повреждения получили еще два автомобиля. Все случилось на улице Оборонной возле ДК Строителей. Проезд перекрыли в обе стороны. Назначена взрывотехническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено.

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#лнр
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Москвич запутался в штанах и позвал на помощь спасателей
Житель Москвы надевал штаны, запутался и вызвал спасателей
18 октября 2024, 14:33

Фото: istockphoto/Dzurag

Житель Москвы запутался, пока надевал штаны, и решил вызвать на помощь спасателей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина с Кустовской улицы пожаловался, что не может ни ходить, ни даже двигаться.
«Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить», — таким образом описал свою проблему москвич.
В итоге к нему приехал наряд полиции и вызволил из заточения. Однако, по данным издания, через полчаса он опять позвонил по номеру «112» — его снова пленила одежда.

Ранее сообщалось, что девочка-квадробер в подмосковном Пироговском исцарапала сверстницу лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу. Со слов матери пострадавшей, ее дочь отлучилась на перемене в туалет, где ее повалила на пол нападавшая и стала царапать.

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#одежда
#112
#полиция
#москва
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«Беспробудно пили»: чем на самом деле отравились дети под Красноярском, как живут их родители и что шокировало врачей
18 октября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Позже в подвале дома Виноградовых был найдены мертвые коты. В шерсти обоих животных были выявлены следы веществ, входящих в состав инсектицидов, обнаруженных в телах погибших детей. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе. Что на самом деле убило детей и как сейчас живут супруги Виноградовы расскажет «Радио 1».

Как живут Виноградовы после смерти детей


Виктория и Дмитрий Виноградовы закрылись от внешнего мира. Сестра Дмитрия Ирина рассказала, что местные жители объединились вокруг семьи и оказали значительную поддержку, организовав сбор средств на похороны детей.


Версии следствия

Кухня Виноградовых, где ужинали отравившиеся дети (Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края)

Следователи изучили множество различных версий произошедшей трагедии, включая самые неожиданные сценарии, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

«Предположений было очень много, мы опровергали их по частям. Рассмотрели практически все варианты и одновременно проводили экспертизы», — пояснила она.

Арбузова отметила, что изначально основной версией считалось отравление пищей. Следователи обратили внимание на тот факт, что после ужина Дмитрий сжег упаковку от купленных пельменей. Однако эта версия довольно быстро отпала: выяснилось, что в этом не было злого умысла, так как Виноградовы регулярно утилизировали мусор.

Кроме того, представитель СК уточнила, что пельмени были не в заводской упаковке, а в обычном пакете из пластика. Эксперты установили, что один из погибших детей ел другую еду. Позднее проверка подтвердила, что продукты не содержали никаких токсичных веществ. По словам Арбузовой, следователи приняли новую гипотезу: в пельмени и курицу могли быть добавлены ядовитые вещества в ходе приготовления. В числе рассматриваемых опасных «ингредиентов» даже упоминалось средство для борьбы с мухами, но Роспотребнадзор опроверг и эту версию.

«Насильно и специально»: признание отца, отравленных под Красноярском детей, результаты экспертизы
«Насильно и специально»: признание отца, отравленных под Красноярском детей, результаты экспертизы

Сначала следственные органы узнали, что владельцы жилья применяли дымовую шашку для борьбы с грызунами. Дмитрий Виноградов подтвердил это на допросе, однако уточнил, что последний раз обрабатывал подвал еще до случая отравления — осенью 2023 года. Следователи также тщательно проверили все предметы и продукты, которыми пользовались члены семьи, а также тела погибших котов. Даже воду отправили на анализ, поскольку высказывалась версия о ее ненадлежащем качестве. Тем не менее, это предположение было отвергнуто.

В конечном итоге на экспертизу был доставлен дихлофос, найденный в доме Виноградовых. Его состав совпал с веществом, обнаруженным в организмах умерших детей.

«Сейчас версия, связанная с дихлофосом, у нас на первом месте», — подытожила следователь.

В поддержку этой гипотезы выступают и показания отца, который на допросе сообщил о проблемах с вентиляцией в доме. Он ранее подтвердил, что применял дихлофос для борьбы с мухами, распыляя средство во всех комнатах, в то время как вся семья находилась на улице, и после этого дом не проветривался.

Арбузова отметила, что окончательная картина событий станет ясна в 20-х числах октября, когда завершаются все назначенные экспертизы.

«Всего «Было запланировано 35 экспертиз, и обычно результаты готовы в течение месяца», — отметила она.

Кроме того, представитель СК уточнила, что в скором времени Виктории и Дмитрию Виноградовым предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которую отложили, чтобы родители смогли похоронить детей и восстановиться после утраты.


Что говорят соседи о семье Виноградовых

Обстановка в квартире семьи Виноградовых (Фото: телеграм-канал прокуратуры Красноярского края)

Что касается информации о родителях погибших, то семья Виноградовых действительно была благополучной, не находилась на учете и не вызывала беспокойства в органах опеки. Следователи опросили учителей и воспитателей, которые общались с детьми, и все они положительно отзывались о семье.

«К семье не было никаких претензий. Дети всегда были хорошо обеспечены и вели себя правильно», — говорили педагоги.

Родственники и знакомые семьи также активно поддерживают безутешных родителей.

«Заявления о том, что Виноградовы беспробудно пили – неправда. Порядочная семья была», – настаивают они.
Сосед Виноградовых высказал сомнения относительно версии следствия о том, что дети могли быть отравлены дихлофосом. Его дочь является врачом и осматривала детей в момент, когда им стало плохо, но не обнаружила никаких признаков отравления химическими веществами.

«У них было чистое дыхание, при отравлении они бы задыхались, а здесь всё было в порядке. У них была рвота, но не было поноса, и, похоже, началось обезвоживание. Я не врач, но совершенно очевидно, что никто их не травил», — заявил он.

Мужчина также добавил, что в недоумении от произошедшего были даже врачи.

«Нужно поговорить с теми, кто из скорой помощи спасал детей. Даже врачи были в недоумении, как такое возможно: сразу шесть человек из одной семьи. Это действительно ужасно. Если бы это были пельмени, полдеревни оказались бы на больничной койке», — подытожил мужчина.

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#красноярский край
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