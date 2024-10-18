Стамбульские врачи убили 21 младенца

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Прокуратура Стамбула завела дело против группы врачей, участвовавших в преступной схеме. В результате действий обвиняемых погиб 21 младенец.
Подозреваемые в убийстве направляли новорожденных не в государственные, а в частные клиники — с ними они были в сговоре. Дети были способом получения незаконной прибыли. Сообщает турецкая газета Hürriyet.
Из-за халатного обращения медицинского персонала дети инфицировались и умирали. В клиниках не было достаточного количества квалифицированных врачей, в помещениях царила антисанитария.
Нескольким десяткам человек выдвинули обвинения. В том числе лидеру группировки — педиатру Фырату Сары.
Родителей погибших детей убеждали на перевод в клиники, находившиеся в сговоре с врачами-преступниками. Стоимость лечения в этих медицинских организациях была значительно завышена.
Прокуратура настаивает на том, чтобы обвиняемых лишили свободы сроком от 10 до 589 лет за мошенничество, непредумышленное убийство, подделку документов и организацию преступного сообщества. Всего насчитывается девятнадцать клиник, где находились больные младенцы.
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Врачи спасти младенца от внезапной смерти
Из-за халатного обращения медицинского персонала дети инфицировались и умирали. В клиниках не было достаточного количества квалифицированных врачей, в помещениях царила антисанитария.
Нескольким десяткам человек выдвинули обвинения. В том числе лидеру группировки — педиатру Фырату Сары.
Родителей погибших детей убеждали на перевод в клиники, находившиеся в сговоре с врачами-преступниками. Стоимость лечения в этих медицинских организациях была значительно завышена.
Прокуратура настаивает на том, чтобы обвиняемых лишили свободы сроком от 10 до 589 лет за мошенничество, непредумышленное убийство, подделку документов и организацию преступного сообщества. Всего насчитывается девятнадцать клиник, где находились больные младенцы.
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Врачи спасти младенца от внезапной смерти
Ольга Енгалычева