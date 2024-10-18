Обвиняемую в смерти младенца няню отправили в СИЗО на два месяца в Петербурге

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции Антонио Гутьераса в Матансасе. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы в соцсети Х. Отмечается, что профильные службы уже работают над восстановлением энергосистемы.