Обвиняемую в смерти младенца няню отправили в СИЗО на два месяца в Петербурге

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Обвиняемая в смерти младенца няня отправится в СИЗО на два месяца, сообщили в ГСУ СК по Северной столице.
«Сегодня по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемой по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.Таким образом фигурантка проведет в изоляторе до 16 декабря. Следователи считают, что девушка была неосторожной, когда купала малыша и уронила его. Ребенка госпитализировали после удара головой об ванну, однако спасти его не удалось. Младенец получил переломы костей черепа, а также тупую травму головы.
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Никита Кротов