Издатель «Медиазоны»* Верзилов** заочно приговорён почти к 8,5 годам колонии

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Басманный районный суд города Москвы заочно приговорил издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** к восьми годам и четырём месяцам лишения свободы. Он обвинялся в распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.
В настоящее время подсудимый находится за пределами Российской Федерации, поэтому дело рассматривалось в его отсутствие и приговор был вынесен заочно.
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* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов