СК потребовал заочно арестовать блогера Евгения Савина

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Следственный комитет направил в Тверской суд Москвы ходатайство о заочном аресте блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на суд.
Напомним, 17 февраля 2023 года Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.
После этого блогер дал интервью телеведущей Ксении Собчак, чем навлёк на себя ещё одну проверку правоохранителей.
В результате, в отношении Савина было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года».
Спортсмена объявили в розыск, а теперь Следственный комитет РФ ходатайствует об его заочном аресте.
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После этого блогер дал интервью телеведущей Ксении Собчак, чем навлёк на себя ещё одну проверку правоохранителей.
Спортсмена объявили в розыск, а теперь Следственный комитет РФ ходатайствует об его заочном аресте.
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Евгения Парфентьева