Издательство иноагентов Зыгаря* и Долина* закрыла столичная налоговая

Издательство иноагентов Михаила Зыгаря* и Антона Долина* закрыла столичная налоговая. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Журналист Ирек Биккинин сообщил налоговой службе, что он больше не занимает должность директора компании «Тенес»**. В связи с отсутствием других сотрудников, было принято решение о ликвидации юридического лица.
Издательство являлось последним действующим бизнесом иноагентов в России. Информация о возможном закрытии предприятия начала появляться ещё в 2023 году, после того как Зыгарь* и Долин* уехали за границу и получили статус иноагентов. В результате, компания потеряла государственные контракты. Однако в 2024 году владельцы обновили документы, и формально «Тенес»** продолжал свою деятельность.
