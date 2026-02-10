Российского туриста насмерть сбил автобус в Таиланде
SHOT: Российского туриста насмерть сбил автобус в Таиланде
Российского туриста насмерть сбил автобус в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
ДТП произошло днем в понедельник возле отеля Almerol на Пхукете. 39-летний Александр Б., разговаривая со своими друзьями на тротуаре, неожиданно вышел на проезжую часть, где в этот момент проезжал микроавтобус. Транспортное средство сбило российского туриста.
Пострадавшего немедленно доставили в больницу Чалонг, где он, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм. Местные власти уже сообщили о случившемся в российское посольство. В ближайшее время тело мужчины будет передано его родственникам.
Читайте также: