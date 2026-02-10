Британский самолет-разведчик заметили над Черным морем
Разведывательный самолет Boeing RC‑135W Rivet Joint ВВС Великобритании курсировал по маршруту над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные сведения.
Согласно полученной информации, воздушное судно поднялось с авиабазы в Уоддингтоне — небольшом британском населенном пункте. Далее самолет проследовал через европейское пространство к Черному морю. В районе акватории он выполнил несколько маневров, перемещаясь между Крымом и Сочи, после чего взял курс обратно на базу.
В последние годы РФ неоднократно обращала внимание на возросшую активность НАТО вблизи своих западных границ. В Альянсе подобные шаги объясняют необходимостью «сдерживания российской агрессии» и последовательно расширяют соответствующие инициативы.
