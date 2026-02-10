10 февраля 2026, 01:36

РИА Новости: британский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Фото: iStock/Bill Chizek

Разведывательный самолет Boeing RC‑135W Rivet Joint ВВС Великобритании курсировал по маршруту над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полетные сведения.