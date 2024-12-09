Появились новые подробности о стрельбе восьмиклассницы в брянской гимназии

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Девочку-подростка, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии №5, могли завербовать украинские радикалы. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, Алина Афанаскина несколько месяцев общалась с украинскими радикалами в соцсетях, а первоначальная версия следователей про буллинг не подтвердилась. Ранее силовики считали, что восьмиклассница расстреляла одноклассников из-за того, что над ней издевались. Также предполагали, что причиной могли стать сложные отношения в семье.
После длительного расследования следы привели на Украину. Теперь именно эта версия считается приоритетной. Предполагается, что Алину могли завербовать украинские кураторы движения «Маньяки: культ убийств». Рассматривается и версия, что школьница могла попасть в секту.
Напомним, 7 декабря прошлого года Алина пришла в гимназию №5 с охотничьим ружьём. Она зашла в свой класс и сделала пять выстрелов. Пострадали четыре ребенка, одна девочка погибла. После этого Алина покончила с собой.
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После длительного расследования следы привели на Украину. Теперь именно эта версия считается приоритетной. Предполагается, что Алину могли завербовать украинские кураторы движения «Маньяки: культ убийств». Рассматривается и версия, что школьница могла попасть в секту.
Напомним, 7 декабря прошлого года Алина пришла в гимназию №5 с охотничьим ружьём. Она зашла в свой класс и сделала пять выстрелов. Пострадали четыре ребенка, одна девочка погибла. После этого Алина покончила с собой.
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Элина Позднякова