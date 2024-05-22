Изменены даты подведения итогов программы «Открытая промышленность»

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Изменена дата проведения мероприятия по подведению итогов программы продвижения кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность». Об этом сообщила автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Отмечается, что программа реализуется агентством при поддержке Министерства промышленности и торговли России с 2021 года. Её главная цель – популяризация технологического и кадрового потенциала российских предпринимателей.
Подведение итогов программы будет осуществлено по новому графику – с 27 по 28 мая. Мероприятие состоится на площадке Конгресс-холла в Омске. В ходе него будет проведено пленарное заседание, посвящённое стратегическим задачам по развитию промышленного туризма в стане, а также презентация региональных проектов по промышленному туризму.
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Анастасия Чинкова