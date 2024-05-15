В России проводится туристический конкурс «Путешествуй больше!»

Фото: iStock/Choreograph
14 июня на ВДНХ состоится награждение победителей Международного конкурса «Путешествуй больше!», об этом сообщили в пресс-службе организации «Национальные приоритеты».
Конкурс стартовал ещё 6 мая, а церемония награждения будет проводиться 14 июня на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия».
Подробнее об условиях, призах, а также о возможности подать заявку на участие можно узнать на сайте: https://rustravelforum.com.
Читайте также:
В России состоится Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»
В Сочи состоится конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика»
«Основные номинации в рамках российского трека включают: «Открытие года» – приз за продвижение новых туристических направлений, «Маршрут построен» – оценка межрегиональных туристических проектов, «Культурный код» – продвижение культурно-познавательного и событийного туризма, «Вкус России» – проекты в области гастрономического событийного туризма и «В сердце природы» – продвижение экологического туризма», — уточнили в пресс-службе.
Подробнее об условиях, призах, а также о возможности подать заявку на участие можно узнать на сайте: https://rustravelforum.com.
Читайте также:
В России состоится Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»
В Сочи состоится конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика»
Евгения Парфентьева