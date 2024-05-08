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В России состоится Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»

08 мая 2024, 16:17
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В России состоится Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села». Об этом сообщили в Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».
Конкурс является одним из центральных мероприятий программы «Кадры для села», разработанной по поручению президента РФ. Она реализуется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» национального проекта «Образование».

Основной целью конкурса является выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. Принять участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. Среди участников ожидаются сельские управленцы в сферах муниципального управления, сельского хозяйства и других отраслей производства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения, медиасферы, а также других направлений деятельности.



Кроме того, в конкурсе могут участвовать люди без управленческого опыта, а также обучающиеся в образовательных организациях.
Конкурсные испытания включают два дистанционных этапа. Победители получат поддержку в части сопровождения профессионального и карьерного роста. Также им помогут реализовать проекты в рамках образовательной программы «Мастерская развития сельских территорий».

Зарегистрироваться для участия можно до 31 мая на сайте лидерысела.рф. Там же можно увидеть всю необходимую информацию для участников.

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