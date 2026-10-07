Голубь доставлял грузы заключенным в тюрьме

07 октября 2026, 21:30

Голубя-курьера с кабелями для смартфонов поймали охранники колумбийской тюрьмы

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В колумбийской тюрьме строгого режима Палогордо пресекли попытку доставки запрещенных предметов с помощью почтового голубя. Птица, натренированная заключенными, не смогла долететь до цели из-за тяжести груза — двух кабелей для зарядки смартфонов.





Как сообщает Infobae со ссылкой на Национальный пенитенциарный институт Колумбии (INPEC), инцидент произошел около 13:35 по местному времени, когда в тюрьме проходило свидание с заключенными. Голубь приземлился в зоне, известной как «Портал 1», поскольку из-за веса груза не мог нормально летать.





«Зафиксирован голубь в зоне Портал 1. Голубь из-за веса не может летать», — говорит охранник на видео, опубликованном INPEC.