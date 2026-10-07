Голубь доставлял грузы заключенным в тюрьме
Голубя-курьера с кабелями для смартфонов поймали охранники колумбийской тюрьмы
В колумбийской тюрьме строгого режима Палогордо пресекли попытку доставки запрещенных предметов с помощью почтового голубя. Птица, натренированная заключенными, не смогла долететь до цели из-за тяжести груза — двух кабелей для зарядки смартфонов.
Как сообщает Infobae со ссылкой на Национальный пенитенциарный институт Колумбии (INPEC), инцидент произошел около 13:35 по местному времени, когда в тюрьме проходило свидание с заключенными. Голубь приземлился в зоне, известной как «Портал 1», поскольку из-за веса груза не мог нормально летать.
«Зафиксирован голубь в зоне Портал 1. Голубь из-за веса не может летать», — говорит охранник на видео, опубликованном INPEC.На кадрах видно, как сотрудники снимают с птицы самодельную упряжь, привязанную к крыльям, и пакет, обмотанный эластичной полиэтиленовой пленкой. Внутри находились два магнитных зарядных кабеля для телефонов. Как предположили охранники, груз планировалось доставить в один из внутренних дворов тюрьмы, где его ожидали заключенные.
Секретарь правительства Сантандера Дуглас Аренас сообщил, что INPEC активировал протокол безопасности, а армия и полиция усилили контроль вокруг тюрьмы. По его словам, в этом году на технологии для предотвращения подобных действий выделили 700 млн песо.
Изъятые улики передали судебной полиции. После регистрации находки и снятия груза голубя отпустили, поскольку специального протокола для содержания птиц под стражей у INPEC нет.