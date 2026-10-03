Россиянам рассказали о стремительном изменении климата

03 октября 2026, 08:08

Глава РАН: территория России нагревается вдвое быстрее, чем другие регионы

Фото: iStock/egal

Из-за глобального потепления территория России нагревается в два раза быстрее, чем остальные точки планеты, и этот процесс продолжится. Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников.





По его словам, которые приводит РИА Новости, ускоренный нагрев приведет к увеличению числа экстремальных погодных явлений. Академик пояснил, что климат в стране становится все более резко континентальным.

«Будет увеличиваться число таких нехарактерных явлений, как торнадо, когда в одном месте засуха, а в другом — наводнения», — добавил он.