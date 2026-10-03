Россиянам рассказали о стремительном изменении климата
Глава РАН: территория России нагревается вдвое быстрее, чем другие регионы
Из-за глобального потепления территория России нагревается в два раза быстрее, чем остальные точки планеты, и этот процесс продолжится. Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников.
По его словам, которые приводит РИА Новости, ускоренный нагрев приведет к увеличению числа экстремальных погодных явлений. Академик пояснил, что климат в стране становится все более резко континентальным.
«Будет увеличиваться число таких нехарактерных явлений, как торнадо, когда в одном месте засуха, а в другом — наводнения», — добавил он.Ученый отметил, что отечественные климатологи способны строить долгосрочные прогнозы на пять лет вперед. По его мнению, такие прогнозы могут быть неточными по дням, но в целом охарактеризовать год специалисты в состоянии.
Отвечая на вопрос о возможном пике Эль-Ниньо, который некоторые эксперты ожидают в ноябре, собеседник агентства отметил, что об этом течении известно десятилетиями, однако далеко не все прогнозы оправдываются из-за сложности моделей.
Эль-Ниньо — природное явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана аномально нагревается, меняя взаимодействие океана и атмосферы и запуская климатические сдвиги по всей планете.