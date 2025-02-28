Изменение климата может спровоцировать подводные оползни и цунами в Южном океане

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предупреждает о потенциальной угрозе подводных оползней в Антарктиде, которые могут стать причиной гигантских цунами в Южном океане.
Ученые, проанализировав керны морского дна, обнаружили рыхлые слои отложений, которые в прошлом уже вызывали массивные волны цунами, накрывавшие берега Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.
Исследование показало, что слабые слои морского дна формировались примерно 3 и 15 миллионов лет назад, когда температура воды вокруг Антарктиды была на 3°C выше современной. В это время отмирающий фитопланктон создавал скользкий осадок, что увеличивало вероятность подводных оползней.
С учетом текущих тенденций глобального потепления и изменений в ледниковом покрове Антарктиды, ученые предсказывают возможность повторения подобных катастрофических явлений.
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Исследование показало, что слабые слои морского дна формировались примерно 3 и 15 миллионов лет назад, когда температура воды вокруг Антарктиды была на 3°C выше современной. В это время отмирающий фитопланктон создавал скользкий осадок, что увеличивало вероятность подводных оползней.
С учетом текущих тенденций глобального потепления и изменений в ледниковом покрове Антарктиды, ученые предсказывают возможность повторения подобных катастрофических явлений.
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Дарья Осипова