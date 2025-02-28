Изменение климата может спровоцировать подводные оползни и цунами в Южном океане

Россияне стали мишенью новой схемы мошенничества через электронную почту, при которой злоумышленники маскируют фишинговые письма под легальные рассылки интернет-магазинов и маркетплейсов. Об этом предупредил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью с «Лента.ру».