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Изменение климата может спровоцировать подводные оползни и цунами в Южном океане

Фото: iStock/NicoElNino

Фото: iStock/NicoElNino

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предупреждает о потенциальной угрозе подводных оползней в Антарктиде, которые могут стать причиной гигантских цунами в Южном океане.
Ученые, проанализировав керны морского дна, обнаружили рыхлые слои отложений, которые в прошлом уже вызывали массивные волны цунами, накрывавшие берега Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

Исследование показало, что слабые слои морского дна формировались примерно 3 и 15 миллионов лет назад, когда температура воды вокруг Антарктиды была на 3°C выше современной. В это время отмирающий фитопланктон создавал скользкий осадок, что увеличивало вероятность подводных оползней.

С учетом текущих тенденций глобального потепления и изменений в ледниковом покрове Антарктиды, ученые предсказывают возможность повторения подобных катастрофических явлений.

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#исследование
Стало известно, как защититься от нападения агрессивной собаки
Президент РКФ Голубев: при нападении собаки нужно закрыть шею и голову
28 февраля 2025, 07:47

Фото: iStock/YuriyGreen

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился важными рекомендациями по безопасности в случае нападения агрессивной собаки. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью он подчеркнул, что в такой ситуации не следует вступать в противоборство с животным.

«При нападении агрессивной собаки нужно максимально закрыть важные органы и лежать неподвижно. Если животное повалило вас на землю, постарайтесь закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и оставайтесь в спокойном положении», — отметил Голубев.

По информации РИА Новости, в среду в садовом товариществе Адлерского района две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи, напали на девятилетнего мальчика. Ребёнок получил множественные ранения лица и был госпитализирован в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Позже его доставили вертолетом в Краснодар. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мальчику провели операцию, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

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Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки
Аналитик Ульянов: Мошенники стали маскировать письма под рассылки от магазинов
28 февраля 2025, 06:45

Фото: iStock/Sitthiphong

Россияне стали мишенью новой схемы мошенничества через электронную почту, при которой злоумышленники маскируют фишинговые письма под легальные рассылки интернет-магазинов и маркетплейсов. Об этом предупредил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в интервью с «Лента.ру».
По его словам, преступники тщательно копируют стиль, логотипы и содержание писем от крупных ритейлеров, чтобы вызвать доверие. В такие поддельные рассылки они добавляют призывы к действию — например, сообщения о «розыгрыше квартиры», «бесплатном призе» или ограниченных акциях.

Поскольку пользователи привыкли к регулярным уведомлениям от магазинов, они чаще переходят по ссылкам или вводят личные данные, не замечая подвоха.

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Ульянов подчеркнул, что даже минимальные несоответствия в оформлении (неправильные шрифты, смещённые элементы дизайна, опечатки в доменах) должны насторожить получателя. Эксперт рекомендует никогда не переходить по ссылкам из таких писем напрямую, а проверять акции через официальные сайты или приложения.

Кроме того, важно игнорировать запросы на ввод любой конфиденциальной информации — паролей, номеров карт или паспортных данных.

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«Стал занозой»: всплыли новые детали убийства Влада Листьева
Журналист Додолев: заказчики покушения на Листьева хотели его ранить, не убить
28 февраля 2025, 05:52

Влад Листьев (Фото: кадр из новогоднего выпуска «Поля Чудес», 1991 год)

Первого генерального директора ОРТ Влада Листьева изначально планировали не убить, а лишь ранить с целью запугать. Об этом в интервью NEWS.ru заявил журналист Евгений Додолев, ссылаясь на беседу с экс-подполковником ФСБ Александром Литвиненко.
«Листьев стал занозой для многих в конце 1994 года. После того как его назначили гендиректором ОРТ, он на общем собрании уволил половину сотрудников», — рассказал Додолев, говоря о желании Листьева избавиться от коррупции и «странных премий», оставив лишь обычные зарплаты.
По данным Додолева, заказчиками выступали бизнесмен Бадри Патаркацишвили и олигарх Борис Березовский, которые хотели временно вывести телепродюсера из игры. Однако нанятые исполнители оказались непрофессионалами, что привело к трагическому исходу.

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«Задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать», — объяснил журналист.
Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего московского дома. Березовский, как утверждается, после случившегося испытывал страх и сожаление, поскольку не планировал летальный исход.

Убийство медиаменеджера Листьева остаётся официально нераскрытым, несмотря на прошедшие десятилетия.

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Росавиация временно ограничила рейсы в аэропорту Шереметьево
28 февраля 2025, 04:01

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщили в Росавиации.
Ограничения действуют с 02:41 по московскому времени. В настоящее время аэропорт временно прекратил прием и отправку рейсов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте. Также «Радио 1» передавало, что стал известен срок для получения накопительной части пенсии.

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#аэропорт
#шереметьево
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#ограничения
#меры
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В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте
Вильфланд: в марте в трех округах РФ ожидается температура ниже нормы
28 февраля 2025, 03:25

Фото: iStock/alexander uhrin

На юге европейской части России, в Нижнем Поволжье и на Дальнем Востоке в марте температура опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом в северных регионах европейской территории страны, включая Москву и области Центрального федерального округа, прогнозируется аномально тёплая погода, мягкая для времени года.

По словам Вильфанда, наиболее заметное похолодание затронет Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также Чукотку, Магаданскую область и север Камчатского края. В этих районах мартовские температуры будут существенно ниже средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что в ​штате Нью-Мексико загадочно погиб голливудская легенда Джин Хэкмен, известный по таким фильмам как «Непрощенный», «Супермен» и «Миссисипи в огне». ​Пожилой актер был найден мертвым в своем особняке, его жена также погибла. Подробнее о ​жизни Хэкмена и ​подозрительных обстоятельствах его смерти читайте в материале «Радио 1».

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