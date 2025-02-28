В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте

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На юге европейской части России, в Нижнем Поволжье и на Дальнем Востоке в марте температура опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
При этом в северных регионах европейской территории страны, включая Москву и области Центрального федерального округа, прогнозируется аномально тёплая погода, мягкая для времени года.
По словам Вильфанда, наиболее заметное похолодание затронет Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также Чукотку, Магаданскую область и север Камчатского края. В этих районах мартовские температуры будут существенно ниже средних многолетних значений.
Ранее сообщалось, что в штате Нью-Мексико загадочно погиб голливудская легенда Джин Хэкмен, известный по таким фильмам как «Непрощенный», «Супермен» и «Миссисипи в огне». Пожилой актер был найден мертвым в своем особняке, его жена также погибла. Подробнее о жизни Хэкмена и подозрительных обстоятельствах его смерти читайте в материале «Радио 1».
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По словам Вильфанда, наиболее заметное похолодание затронет Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также Чукотку, Магаданскую область и север Камчатского края. В этих районах мартовские температуры будут существенно ниже средних многолетних значений.
Ранее сообщалось, что в штате Нью-Мексико загадочно погиб голливудская легенда Джин Хэкмен, известный по таким фильмам как «Непрощенный», «Супермен» и «Миссисипи в огне». Пожилой актер был найден мертвым в своем особняке, его жена также погибла. Подробнее о жизни Хэкмена и подозрительных обстоятельствах его смерти читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева