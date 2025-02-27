Москвичам рассказали, когда в Москву придет весна

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Начало весны в столичном регионе ярким не станет, несмотря на то, что будет теплее, чем сейчас. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, 1 марта ожидается облачная с прояснениями погода, а ночь уже будет менее морозной.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что наступления метеорологической весны в столичном регионе пока ждать не стоит.
По его словам, до 10–11 марта в московском регионе будет тепло, воздух прогреется до 8–10 °С тепла. Однако после этого в столицу вернутся холода.
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«Что касается воскресенья, здесь уже погода будет менее комфортная. Ночью будет временами... небольшой снег, а днём будет мокрый снег вперемешку с моросью. Температура воздуха приблизится к климатической норме», — рассказала Позднякова в беседе с RT.Далее москвичей ожидают осадки. Температура будет около 0 °С. Но при этом усилится ветер. Так, ощущения, что на улице стало теплее, не будет. Однако температура будет выше климатической нормы.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что наступления метеорологической весны в столичном регионе пока ждать не стоит.
«Под этим термином понимается устойчивый переход через ноль градусов. Переход действительно будет, но устойчивым в ближайшее время его назвать нельзя», — пояснил синоптик.
По его словам, до 10–11 марта в московском регионе будет тепло, воздух прогреется до 8–10 °С тепла. Однако после этого в столицу вернутся холода.
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Элина Позднякова