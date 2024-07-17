Названы самые необычные вещи, забытые за полгода в подмосковных поездах

Фото: пресс-служба Центральной ППК
Пассажиры Центральной ППК с января оставили в поездах около 800 личных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на ЦППК.
«Чаще всего забывали чемоданы, рюкзаки, пакеты, сумки, портфели и коробки. Также теряли мобильные телефоны и детские игрушки. С наступлением весны пассажиры активнее выезжали за город. И если в феврале в поездах нашли лишь 35 забытых предметов, то в марте - уже 172. Больше всего находок за полгода обнаружено в апреле – около 250 личных вещей», – уточнили в министерстве.Некоторые находки выделялись особенно.
«В январе на Казанском направлении обнаружили ноутбук, а в феврале на Белорусском – фотоаппарат. В марте в поезде нашли бесхозную детскую коляску, термос и коробку с обувью, а в апреле – термосумку и три велосипеда: два механических и электрический. В мае на Казанском направлении обнаружили большую мягкую игрушку», – перечислили в пресс-службе.Часто пассажиры обнаруживают пропажу после поездки и забирают свои вещи в пунктах оборота поездов. Можно также обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.
Если вещи оставлены на маршрутах МЦД, необходимо позвонить по телефону контакт-центра «Московский транспорт» по номеру 3210 с мобильного телефона. Сотрудник расскажет, как забрать потерянные вещи, которые хранятся на складах до шести месяцев.
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Лора Луганская