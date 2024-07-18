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В Богородском округе 21 июля ограничат проезд на время велозаезда

18 июля 2024, 15:35
Фото: iStock/Solovyova

Фото: iStock/Solovyova

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Велозаезд Gran Fondo Russia будет проводиться на территории Богородского городского округа в воскресенье, 21 июля, из-за этого движение транспорта на нескольких участках дорог будет перекрыто до окончания спортивного мероприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


«Движение автотранспорта будет перекрыто по маршруту заезда «Ногинск – Мамонтово – Карабаново – Черново» с восьми утра до 15:00. Перекрытые участки можно будет объехать через Щёлковское шоссе и ЦКАД», — отмечается в сообщении.
В министерстве также добавили, что в период ограничений автобусные маршруты №№6, 8, 10, 24, 25, 36 и 158 будут курсировать в сопровождении экипажей ГАИ. Пассажиров предупреждают, что автобусы, чей маршрут пересекается с трассой велозаезда, могут опаздывать.

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#богородский городской округ
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#велозаезд
#ограничение движения
#минтранс мо
В Подольске капитально отремонтируют котельную
18 июля 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной планируется провести в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, извещение об электронных торгах за подряд на работы опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и разработать рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт котельной Климовского специализированного патронного завода (КПМЗ) в округе Подольск», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 343 миллиона 314 тысяч 650 рублей, заявки принимаются до 31 июля. Финансирование капитального ремонта будет вестись из бюджета Московской области и округа Подольск.

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#климовск
#подольск
#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
#котельная
#капремонт
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Синоптик Позднякова раскрыла погоду в Москве в выходные
18 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала улучшение погоды в Москве в выходные.
«В выходные дни погода в Москве улучшится. Хотя сохранится в основном погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. Температура воздуха понизится, мы будем находиться в другой воздушной массе, и при сохранении северо-западного ветра минимальная температура в Москве в пределах 15-17°С, максимальная — около 25°С», — отметила в беседе с RT Позднякова.

А Кузбасс в эти выходные ожидает тропическая погод с дождями и ливнями. Об этом сообщил региональный Гидрометеоцентр. Так, в субботу, 20 июля, жителей ожидает до 29°C с кратковременными дожди и грозами. Как пишет «Сiбдепо», на следующий день будет немного прохладнее, температура опуститься до 27°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться.

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#погода
#температура
#выходные
#дожди
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Продают квартиру через «Госуслуги»: Стал известен новый способ мошенничества
Юрист Нигматуллина предупредила о продажах квартир мошенниками через «Госуслуги»
18 июля 2024, 15:26

Фото: iStock/BrianAJackson

Аферисты могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги». Об этом пишет «Газете.Ru» со ссылкой на юриста в сфере недвижимости Ирину Нигматуллину.
По ее словам, с 2022 года любые сделки с недвижимостью в РФ можно осуществлять в личном кабинете «Госуслуг». Проводить их можно с помощью электронной цифровой подписи. Посещать нотариуса не нужно.

«Мошенники уже научились обманывать владельцев недвижимости. Как правило, цифровой подписью удается завладеть при помощи методов социальной инженерии, когда владелец недвижимости сам открывает доступ к данным кому-то или оставляет их где-то», — добавила юрист.

Нигматуллина рассказала, что мало иметь только доступ к цифровой подписи. Еще нужно получить доступ к документам настоящего владельца — ИНН, СНИЛС, паспорту. Она рассказала, что сканы этих документов можно достать из баз данных, которые продаются в интернете.

Юрист посоветовала написать заявление в Росреестр о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия собственника, а также не сообщать личные данные, пароли, коды из SMS незнакомым людям.

Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Злоумышленники представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. После этого они выманивают код из SMS для доступа к «Госуслугам». Получив доступ в личный кабинет, мошенники берут кредит и выводят деньги.

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Воробьёв: в Подмосковье идёт строительство более 50 дорожных объектов
18 июля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье большая программа строительства дорог. Сейчас ведутся работы на 53 объектах по федеральной, региональной, муниципальной программам. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход строительства дороги от Павловской Слободы до трассы М-9 «Балтия».
«Среди них – две концессионные дороги. Первая – это Южно-Лыткаринская автодорога ЮЛА протяжённостью 46 км. Первые 16 километров мы должны сдать к концу года. Вторая концессия – Мытищинская хорда. Она должна быть запущена в ноябре-декабре. Это очень важная дорога, которую ждут жители», – сказал губернатор.
Из 53 дорожных объектов в этом году планируют открыть движение на 35. В их числе – важнейшие объездные дороги: обход посёлка Октябрьский на М-5 «Урал», обход Ульянино-Непецино в Раменском, обход деревни Малые Вязёмы в Одинцовском городском округе, Северный обход Лобни.

Этой зимой также должны завершить строительство развязки на Каширском шоссе. Полным ходом идёт возведение четырёх путепроводов МЦД – в населённых пунктах Быково, Аникеевка, Апрелевка и Опалиха. Их также планируют сдать до конца года.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#истра
#строители
#дороги
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Названо отношение россиян к звонкам от руководства в нерабочее время
Опрос: Большинство россиян не игнорируют руководство в нерабочее время
18 июля 2024, 15:08

Фото: iStock/nicoletaionescu

Опрос сервиса SuperJob показал, что лишь 3% россиян игнорируют звонки и сообщения руководства в нерабочее время.
При этом 66% респондентов отметили, что в нерабочее время всегда отвечают начальству, 23% участников делают это не каждый раз, а 8% сообщили, что их не тревожат руководители в свободные моменты.

«Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на удалёнке», — приводит RT результаты исследования.

А пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила о том, что в июне в России было выдано на 4,7% меньше потребительских кредитов, чем в мае.

«Количество выданных потребительских кредитов в июне 2024 года составило 3,38 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7%. Снизились в июне 2024 года и показатели объёмов выданных потребкредитов, которые составили 601,1 млрд руб. За месяц они сократились на 3%», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга с помощью интернет-магазинов экономят время, а также деньги.

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#кредиты
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Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях изменится 20-26 июля
18 июля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График работы пригородных поездов МЦД-1, а также Савёловского и Белорусского направлений изменится с 20 по 26 июля в связи с реконструкцией станции Лобня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В связи с ремонтными работами интервалы между электричками будут увеличены, некоторые поезда Савёловского направления будут следовать от/до станции Депо вместо станции Лобня. На Белорусском направлении часть поездов по вечерам будет следовать до Белорусского вокзала», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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#подмосковье
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#поезда
#пассажиры
#цппк
#станции
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Дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 откроют на 9 месяцев раньше плана
18 июля 2024, 14:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дорогу от посёлка Павловская Слобода до трассы М-9 «Балтия» планируют открыть уже в декабре. Это на девять месяцев раньше запланированного, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и проехал по строящемуся участку за рулём автомобиля.
Это важный объект жителей поселка в городском округе Истра и для учащихся Технолицея, который открылся в прошлом году. Строительство дорог ведётся в два этапа. 1 сентября 2023 года досрочно запустили рабочее движение по первому участку протяжённостью 3,3 км в Павловской Слободе. А в конце этого года планируют запустить дорогу длиной 2,6 км, которая выведет транзитный поток из посёлка и обеспечит прямой выезд на ул. Академическую на федеральную трассу М-9 «Балтия».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Строим двухполосную дорогу, чтобы люди могли сюда добираться напрямую со скоростного шоссе, не создавая пробки в поселке. Благодаря этому разгрузим уже существующие дороги в Павловской Слободе, сделаем дополнительный выезд на федеральную трассу, проезд в сторону области и Москвы. Запустить рабочее движения планировали к 1 сентября будущего года. Но мы поставили задачу подрядчику открыть его в декабре 2024-го», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Второй этап включает также строительство трёх новых мостов через реку Беляну и реконструкцию развязки на пересечении с М-9 «Балтия». Завершить работы рассчитывают до конца года. На объекте работают около 150 человек и 65 единиц техники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Мы приступили к работе в феврале. По контракту срок строительства – 28 месяцев, но мы постараемся его сократить. Самое большое сооружение здесь – мост длиной 330 м с 12 пролетами. Он будет с освещением, пешеходной дорожкой и барьерным ограждением», – рассказал замгендиректора АО «Сибагропромстрой» Агаси Газоян.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Первая дорога, открывшаяся в прошлом году, соединила улицы Ленина и Академическая в Павловской Слободе. Для удобства водителей и пассажиров построили также две кольцевые развязки. Дорога обеспечила беспрепятственный подъезд к образовательному учреждению и новому лесопарку «Шишкин лес», улучшила транспортную доступность прилегающих жилых массивов коттеджного посёлка «Павловские сосны» и СНТ.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Работы на первом этапе продолжаются. Строительная готовность составляет 87%. Сейчас строители делают ливневую канализацию и локальные очистные сооружения.

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#трасса
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#дороги
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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
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Жители Абхазии остались без света из-за аварии на Ингурской ГЭС
18 июля 2024, 14:33

Фото: istockphoto / Daria Kulkova

Половина Абхазии осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС, сообщили в Лента.ру
В Абхазии на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС) произошла авария, о чём сообщается в Telegram-канале «Черноморэнерго».

«Эта гидроэлектростанция является единственной, обеспечивающей электроэнергией республику. В результате аварии без электричества остались жители Гагры, Пицунды, посёлка Алахадзы и части Сухуми. Специалисты уже приступили к устранению последствий аварии», — говорится в сообщении.

Ранее несколько миллионов человек на юге России столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за сбоя на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. В результате этого происшествия без электричества остались жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя и некоторых других регионов.

После восстановления работы АЭС в южных регионах были введены ограничения на подачу электроэнергии.

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Строительная готовность школы в красногорской деревне Сабурово превысила 85%
18 июля 2024, 13:58

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Пятницкие кварталы» у деревни Сабурово городского округа Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта превышает 85 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас рабочие обустраивают внутренние инженерные сети, укладывают полы, штукатурят потолки и стены, устанавливают металлические двери и стеклопакеты, монтируют лифтовое оборудование и витражные системы. На пришкольной территории ведётся обустройство спортивных и игровых площадок, а также мест для отдыха», — говорится в сообщении.
В работах заняты более 200 человек, используется восемь единиц спецтехники.

Открыть новую школу планируется 1 сентября.

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