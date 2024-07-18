В Богородском округе 21 июля ограничат проезд на время велозаезда

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Велозаезд Gran Fondo Russia будет проводиться на территории Богородского городского округа в воскресенье, 21 июля, из-за этого движение транспорта на нескольких участках дорог будет перекрыто до окончания спортивного мероприятия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Движение автотранспорта будет перекрыто по маршруту заезда «Ногинск – Мамонтово – Карабаново – Черново» с восьми утра до 15:00. Перекрытые участки можно будет объехать через Щёлковское шоссе и ЦКАД», — отмечается в сообщении.В министерстве также добавили, что в период ограничений автобусные маршруты №№6, 8, 10, 24, 25, 36 и 158 будут курсировать в сопровождении экипажей ГАИ. Пассажиров предупреждают, что автобусы, чей маршрут пересекается с трассой велозаезда, могут опаздывать.
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