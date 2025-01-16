Новые лекарства и бесплатная помощь: изменения ОМС в 2025 году

Фото: iStock/megaflopp
Финансирование программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам увеличит более чем на 500 млрд. рублей, это больше на 16,5% относительно 2024 года.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с «Радио 1» рассказал об основных новшествах в ОМС.
В 2025 году на здравоохранение в России выделено на триллион рублей больше, чем в прошлом году. По словам эксперта, изменения в ОМС большие и достаточно серьезные.
Планируется расширить количество пациентов, получающих терапию от гепатита С — до 33 тысяч.
Фото: iStock/demaerre
По словам специалиста, основные изменения будут связаны с доступностью лекарств.
Он добавил, что запускается мониторинг потребления для дорогостоящих лекарственных препаратов и молекулярно-генетические экспертизы.
Александр Саверский отметил, что после операции и стационарного лечения возникает обязательный порядок передачи выписок в амбулаторию.
Важный элемент, по мнению собеседника, возможность получить стационарную помощь удаленно.
Фото: iStock/KTStock
В сфере здравоохранения существуют два вида взаимодействия с ИИ: медицинские (анализ изображений, данных электронной медкарты, видеопотока) и немедицинские изделия (голосовые сервисы оптимизации работы центров обработки звонков, сервисы видеоаналитики для обеспечения безопасности пациента, чат-боты для первичного сбора данных о пациенте перед записью к врачу).
По словам эксперта, важное новшество — подключение к системам телемедицины, с помощью чего можно будет дистанционно получать консультации.
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Общие изменения в ОМС
В 2025 году на здравоохранение в России выделено на триллион рублей больше, чем в прошлом году. По словам эксперта, изменения в ОМС большие и достаточно серьезные.
«Добавляется 28 новых групп в лечении гепатита, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Дополняются ситуации скорой медицинской помощи», — пояснил он.
Увеличение медицинской помощи для больных Гепатитом С
Планируется расширить количество пациентов, получающих терапию от гепатита С — до 33 тысяч.
«Расширение числа больных получается на 38 %. Программа рассчитана на несколько лет и должна привести к тому, что гепатит будет полностью исключен как болезнь. Есть такая надежда», — дополнил Саверский.
Фото: iStock/demaerre
Новые лекарства от рака и онкологий
По словам специалиста, основные изменения будут связаны с доступностью лекарств.
«Будут доступны лекарства, которые не были доступны ранее. Возникнет порядок получения препаратов, доступ к незарегистрированным лекарственным средствам будет осуществляться через врачебные комиссии, что гораздо демократичнее того, что было раньше», — объяснил специалист.
Он добавил, что запускается мониторинг потребления для дорогостоящих лекарственных препаратов и молекулярно-генетические экспертизы.
Восстановление после операций
Александр Саверский отметил, что после операции и стационарного лечения возникает обязательный порядок передачи выписок в амбулаторию.
«То есть пациент теперь оказывается не брошенным после проведения операции, а с выпиской в поликлинику по месту жительства, и все те назначения, которые были сделаны, будут перед глазами у врача», — добавил он.
Утверждена программа бесплатной медицинской помощи
Важный элемент, по мнению собеседника, возможность получить стационарную помощь удаленно.
«Люди, которые живут в удаленных местах, получат возможность впервые в России получать стационарную помощь на дому с лекарствами, то есть им будут обеспечивать лекарствами на дому. А системных изменений, к сожалению, пока нет. Я ожидаю, прежде всего, обеспечение лекарственными средствами в амбулаторном режиме, который назначаются терапевтами в поликлиниках», — подчеркнул Саверский.
Фото: iStock/KTStock
Внедрение ИИ в медицину РФ
В сфере здравоохранения существуют два вида взаимодействия с ИИ: медицинские (анализ изображений, данных электронной медкарты, видеопотока) и немедицинские изделия (голосовые сервисы оптимизации работы центров обработки звонков, сервисы видеоаналитики для обеспечения безопасности пациента, чат-боты для первичного сбора данных о пациенте перед записью к врачу).
В ОМС включены новые виды высокотехнологичной помощи
По словам эксперта, важное новшество — подключение к системам телемедицины, с помощью чего можно будет дистанционно получать консультации.
«Возможно, скоро это перейдет не только в удаленный пункт, но и к нам в квартиры, потому что, в принципе, стационар дома — это новый вид помощи», — дополнил Саверский.
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Анастасия Бондарева