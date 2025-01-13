В 2025 году россиянам станет доступнее ряд операций по ОМС

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В 2025 году в России ожидается значительное улучшение доступа граждан к ряду хирургических операций и медицинских услуг. В этом году на здравоохранение выделено на 1 триллион рублей больше, чем в 2024 году, что позволит усилить борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями и повысить качество медицинской помощи. Об этом пишет «КП».
Одним из ключевых направлений станет борьба с гепатитом С и улучшение репродуктивного здоровья населения. Россияне смогут получить бесплатные лекарства для лечения онкологических заболеваний, а также доступ к важным операциям на сердце по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). В числе доступных процедур — имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора для взрослых пациентов.
Кроме того, по ОМС будет доступна реабилитация после лечения онкологии, сложных операций на сердце и сосудистых вмешательств. Для пар, сталкивающихся с проблемами бесплодия, предусмотрено увеличение финансирования процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 13% по сравнению с предыдущим годом.
Эти меры направлены на улучшение качества жизни граждан и обеспечение более широкого доступа к необходимым медицинским услугам в стране.
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Кроме того, по ОМС будет доступна реабилитация после лечения онкологии, сложных операций на сердце и сосудистых вмешательств. Для пар, сталкивающихся с проблемами бесплодия, предусмотрено увеличение финансирования процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 13% по сравнению с предыдущим годом.
Эти меры направлены на улучшение качества жизни граждан и обеспечение более широкого доступа к необходимым медицинским услугам в стране.
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Дарья Осипова