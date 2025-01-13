В 2025 году россиянам станет доступнее ряд операций по ОМС

В 2025 году в России ожидается значительное улучшение доступа граждан к ряду хирургических операций и медицинских услуг. В этом году на здравоохранение выделено на 1 триллион рублей больше, чем в 2024 году, что позволит усилить борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями и повысить качество медицинской помощи. Об этом пишет «‎КП».