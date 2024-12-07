«Дезактивируется полис ОМС»: Россиян предупредили о новой схеме мошенников

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Мошенники начали использовать новую схему обмана доверчивых либо недостаточно подготовленных граждан. Они рассказывают жертве легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе якобы полис ОМС станет недействительным.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По её словам, главной целью аферистов является получение кода идентификации из СМС. Узнав его, злоумышленники имеют возможность войти в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуг».
Эксперт подчеркнула, что коды из СМС нельзя никому сообщать ни при каких условиях. Она сравнила это с тем, как если бы человек отдал постороннему ключи от квартиры по первой просьбе. Также Храпунова напомнила, что все обновления полисов страховые компании производят самостоятельно. А устаревшие полисы на «Госуслугах» обновляются автоматически.
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