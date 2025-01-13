Правительство утвердило программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

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Правительство России утвердило программу оказания бесплатной медицинской помощи на 2025-2027 годы. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
В принятом документе указано, что в программу были внесены изменения. Так, более чем на 500 миллиардов рублей (16,5%) увеличили финансирование программы в рамках ОМС. Также её дополнили разделом о оказанию медицинской помощи демобилизованным участникам СВО. Теперь они получат право на получение помощи и реабилитации вне очереди, расширенную диспансеризацию и приоритетное прохождение санитарно-курортного лечения.
Кроме того, выписные эпикризы пациентов, которые прошли лечение в стационаре, будут передаваться в поликлинику по месту жительства.
В обновлённой программе санаторно-курортное лечение выделено в отдельный раздел. Согласно новому федеральному проекту «Здоровье каждого» россияне получат право пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по ведению правильного образа жизни.
Для пациентов, страдающих тяжёлыми и угрожающими жизни заболеваниями, актуализировали порядок получения лекарств, не зарегистрированных в России.
Также для россиян, проживающих в небольших, отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, появилась возможность организации санитара на дому.
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Кроме того, выписные эпикризы пациентов, которые прошли лечение в стационаре, будут передаваться в поликлинику по месту жительства.
В обновлённой программе санаторно-курортное лечение выделено в отдельный раздел. Согласно новому федеральному проекту «Здоровье каждого» россияне получат право пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по ведению правильного образа жизни.
Для пациентов, страдающих тяжёлыми и угрожающими жизни заболеваниями, актуализировали порядок получения лекарств, не зарегистрированных в России.
Также для россиян, проживающих в небольших, отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, появилась возможность организации санитара на дому.
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Анастасия Чинкова